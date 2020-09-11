水上門市與巨型體驗店！蘋果、三星、華為門市設計大比拼

特約記者洪聖壹／綜合報導

本週一間位於新加坡的著名地標：濱海灣金沙購物中心（Marina Bay Sands）附近的蘋果水上商店開幕，蘋果稱為「海灣上的燈籠」（The lantern on the bay），裡頭共招募了 148 名員工。另外是一間來自中國上海，全球最大的華為旗艦店。還有一間結合倫敦當地文化，打造全方位體驗的 Samsung KX Stands。三間門市、三個廠商、三個國家，同樣的思維-希望為用戶打造最佳科技產品空間。

依照記者個人的印象，蘋果公司自 2017 年開始，將每間蘋果商店當作是一個獨立的“Town Square”。“Town Square”代表的是人與人之間聚會、交流、分享好東西的地方，蘋果公司要讓每個城市的人們聚集在一個地方開心的交流、聊天，認識新朋友，並藉由現場精心陳列的科技商品來啟發創意。

“Town Square”共同的特色是明亮的光線、自然的景觀，讓人們有一個很舒服的理想環境了解最新科技。而為了讓人們更好的享受科技的樂趣，該公司自 2017 年開始，啟動了一項名為“Today at Apple“的計畫，通過影音、音樂、遊戲與應用程式開發的體驗與人們交流，讓人們享受科技的樂趣。

這家於台北時間 9 月 10 日上午 10 點開業的”Apple Marina Bay Sands”蘋果門市，是新加坡第三家直營門市，首度采用了全玻璃圓頂結構，除了 10 條狹長的鋼骨結構，還用了 114 片防爆玻璃構成一個球體結構。Apple Marina Bay Sands 最大特色是整間門市在海灣上設計成一個球體形狀，也是因為這個獨特的設計，所以整間蘋果商店呈現一個 360 度的產品展示空間，這是全球首次出現的門市設計。

根據蘋果公司介紹，頂部的圓形框是受到羅馬萬神殿的啟發，直射下來的陽光透過玻璃內部的客製擋板折射，藉此提供日夜間照明效果，配合室內的綠色植被，形成“花園城市”的風格。

此外，這家門市也是全球第一間裝有電動手扶梯的Apple Store，顧客們可以進入濱海灣金沙購物中心的商場內，經過 45 米長的隧道上行，進入門市內部。考量到光線的問題，所以內部特別參考的百葉門窗的設計，看起來就像一顆球型燈籠。

除了蘋果公司，華為公司則是於今年 8 月，選在中國上海外灘打造一個全球最大的旗艦門市，占地 4,907 平方米，定位是“科技融合美學”的城市空間（City Room），強調“店即是城”（Store is a city），設計概念基於歷史、未來、社群三大元素及其相互之間的關係。

這個建築在 2015 年被當地評定為二級古蹟，距今有85年的歷史，共計三層樓，華為聲稱每平方米的造價高於LV旗艦店的1萬美金/平方米的成本，換算下來整體造價突破人民幣上億元。

門市特意選用上海逾百年的人造材料——水磨石來建構整個室內區域，銅色的金屬板作為中庭區域的材料，即是對上海歷史的呼應，也是對華為根基的隱喻。而且所有材料可拆卸回收，遵循可持續發展的循環設計原則。

在佈局方面，門市一樓展示華為概念手機、智慧型手機與周邊。二樓是 “智能家居”、“移動辦公”展示區域。三樓主要是結帳、維修與售後服務櫃臺，另外還擺放了去年發表的 HiCar智慧車。其中，在 “智能家居”、“移動辦公”方面，由奧雅納團隊與華為緊密合作，將空間和產品與藝術和數字表達相結合，創造出了一個沈浸式、多感官體驗空間。

三星電子 2019 年 9 月則是選在英國倫敦的國王十字車站（King's Cross）附近打造了一個名為“Samsung KX Stands ”的品牌創意空間，不以銷售為目的、以消費者體驗為核心來營運。過去一年裡透過最新的三星畫框電視進行數位展覽、透過三星的廚房解決方案舉辦體驗活動，透過三星VR產品與5G解決方案進行線上研討會等等。

Samsung KX Stands 以“倫敦閣樓”為設計藍圖，靈感來自於是藝術家與設計師通常會在租金便宜的工廠或者倉庫裏創作，而外觀場地兩個部分交疊的X形狀，代表著三星KX，意味著將三星的創新科技與倫敦當地文化交匯。

考量到許多消費者沒辦法親自訪問跟體驗 KX，門市人員還有個“在線講解”的服務（真辛苦），而且在 KX 裏頭還有一個線上內容中心，主要展示合作夥伴與研究生們的成果，這包括利用三星VR裝置展示大英博物館收藏的瑜伽影片，促使用戶進行了各種虛擬互動。

雖然移動消費不斷進化，然而不論蘋果、三星還是華為，都不惜砸下重金，為的不僅是將科技融入生活，相信他們更希望的是透過這些指標型體驗空間，能獲得消費者對於品牌的認同。

＊圖片與參考資料來源：蘋果官網、三星官網、SOHO设计区网站