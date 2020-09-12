「誰是接班人？」庫克接任Apple執行長邁入第10年　蘋果專注培養新高層

▲庫克接替賈伯斯已邁入第10年，蘋果傳正準備培養下一代接班人。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

距離賈伯斯（Steve Jobs）過世，庫克（Tim Cook）接任蘋果執行長，至今也已邁入第10年，外媒報導，蘋果正在加緊培養新一代年輕人接班。今年59歲的庫克若退休，則蘋果現任營運長，57歲的威廉斯（Jeff Williams）可能是理想的接班人選之一。

庫克管理團隊中的大多數人都已經在蘋果工作了20幾年，已接近退休年齡，近期 Phil Schiller 和 Jony Ive 等一些高層已相繼離職。

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根據《彭博》分析，儘管56歲的 Greg Joswiak 最近才接替 Phil Schiller 擔任營銷高級副總裁，但蘋果已經開始培養他的繼任者，頭號候選人是現任 iPhone 營銷副總裁的 Kaiann Drance，而 Stan Ng 和 Susan Prescott 等也是潛在的接替人選。

目前擔任軟體工程團隊的高層 Craig Federighi，是蘋果高層中最年輕的一員，51歲的他若卸任會有兩名副手準備接班，包括智慧系統體驗副總裁 Sebastien Marineau-Mes 和 Jon Andrews；App Store 應用商店兼服務業務主管 Eddy Cue 已在蘋果工作超過30年，若他退休，最可能接班的是負責內容合作的 Peter Stern。

Deirdre O'Brien 去年才接任零售和人事部主管，但蘋果仍擁有一批隨時準備接替她的副手；財務長 Luca Maestri 退休的話，蘋果則會考慮聘請一名外部人士，或由現任財務副總裁 Saori Casey 來接班。

其他高層接班人選包括，Priya Balasubramaniam 為營運總監 Sabih Khan 的潛在接班人，John Ternus 為硬體工程主管 Dan Riccio 的接班人，Sribalan SanThanam 為硬體技術負責人 Johny Srouji 的接班人。

對於相關人事佈局訊息，蘋果方面並未回應，且儘管目前為止，沒有任何跡象顯示庫克會在短期內退休，因此蘋果有更多的時間來培養一批新的、年輕的領導者。