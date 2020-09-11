　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 摺疊機可望明年推出？　三星成顯示器主要供應商

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果摺疊,蘋果折疊,iPhone。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果正在努力開發折疊機，渲染圖。（圖／取自MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果正在致力於可折疊顯示技術，並為此申請了多項專利。據外媒報導，三星正在提供蘋果一些可折疊的樣品，表示可折疊 iPhone 的開發工作正在持續進行。

美國專利商標局（USPTO）去年 2 月發布了蘋果的一項新專利，顯示了有著可折疊螢幕的 iPhone，不同於三星、華為設計的左右摺疊式，從專利圖來看，更傾向於一款類似 Galaxy Z Fold2的 「翻蓋式手機」。蘋果在去年就測試了初始樣本之後，現在正在更廣泛地試用可折疊設備，傳可望在明年推出。

據外媒報導，三星將在一年內向蘋果提供這些顯示器，消息人士也暗示訂單即將開始；去年就有報導指出，三星正在將可折疊顯示技術交給包括蘋果在內的其他公司，以期獲得訂單。據傳 LG 也會是蘋果的供應商之一。

三星是蘋果的主要供應商之一，為 iPhone 提供 OLED 螢幕，他們打算以供應商的角色來佔領可折疊顯示器市場，並考慮將產量提高到每年一千萬片。

＃ 對面的女孩看過來～～

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

3 款 Apple 新品搶先 iPhone 12 上市？　最快可望下周上架

蘋果秋季 6 樣新品！　含 iPhone 12 全購齊　果粉恐失血破 8 萬

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
郵局神鬼女業務！騙保費狂吸6億　下場慘了
陸董事長公公硬上媳婦「婆婆2字回應了」！亂倫細節曝光
南投所長兒子再爆性騷擾！害女學生罹憂鬱症　警父火速辦休學
快訊／淫保全嫩妻「也是共犯」！3人遭羈押　還有2少女受害
快訊／小模闖施工中淡海輕軌外拍　攝影師爽發IG炫耀..捷運局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 摺疊機可望明年推出？　三星成顯示器主要供應商

打掃別再乾濕分離！LG A9 K系列一機多用　乾吸濕拖一次搞定才是真乾淨

蘋果新套裝訂閱方案「Apple One」要來了！　傳 6 人共享月省150元

iPhone 12亮相時間曝！外媒：10/13發表、10/16預購　Pro系列再「神隱」

LINE貼文串可賺廣告分潤　東京年會發布七大創新應用

LINE東京年會聚焦「新常態」　唐鳳跨海分享台灣防疫經驗

Lenovo Legion Phone Duel九月中開賣　售價24,990元起

小米「GaN充電器Type-C 65W」來了！「小米返校季」優惠開跑

時隔3年！三星耐用型平板Galaxy Tab Active傳將回歸　支援5G

蘋果開大絕！ Epic Games玩家週五起「禁從蘋果登遊戲」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

iPhone 摺疊機可望明年推出？　三星成顯示器主要供應商

打掃別再乾濕分離！LG A9 K系列一機多用　乾吸濕拖一次搞定才是真乾淨

蘋果新套裝訂閱方案「Apple One」要來了！　傳 6 人共享月省150元

iPhone 12亮相時間曝！外媒：10/13發表、10/16預購　Pro系列再「神隱」

LINE貼文串可賺廣告分潤　東京年會發布七大創新應用

LINE東京年會聚焦「新常態」　唐鳳跨海分享台灣防疫經驗

Lenovo Legion Phone Duel九月中開賣　售價24,990元起

小米「GaN充電器Type-C 65W」來了！「小米返校季」優惠開跑

時隔3年！三星耐用型平板Galaxy Tab Active傳將回歸　支援5G

蘋果開大絕！ Epic Games玩家週五起「禁從蘋果登遊戲」

林瑞陽前妻「我都50歲了，還有什麼放不下」　疑喊話張庭吐心聲

撞擊畫面曝！岡山女騎士「遭捲入聯結車」卡輪下拖行　血肉模糊亡

他音響全開鄰居報案...警入屋扣安毒　反而糗了

只想要男孫！奶奶把剛出生女嬰淹化糞池　「想讓媳婦繼續生」

鄉民好奇「為什麼叫大陸妹？」揭2年前正名運動　農委會曝由來

譚松韻顯嫩關鍵在「唇色」！疊擦顯少女感　5支珊瑚橘同款推薦

田馥甄砸300萬「MV才露臉2秒」！　被導演虧：不會演的少演一點

石木欽案牽連甚廣　民團呼籲加強院檢首長職務監督功能

共軍情報船現蹤花東外海　疑情蒐中科院飛彈試射情資

大雪山遊樂區驚傳「死亡電擊」！技工配線疑未絕緣…觸電倒地亡

3C家電熱門新聞

爆料指iPhone 12於10月13日發表

果粉樂了！Google地圖「重回Apple Watch」　超強新亮點曝

爆料大神： 蘋果9/16發表會沒iPhone

iPhone 12電信廣告曝光！外媒推測新機發表日可能是這天

iPhone 12要來了！首發價格曝光

蘋果官網藏端倪！ Apple Watch series 6最快凌晨公布

Apple釋出iPhone 12邀請函

即／Messenger、IG救世更新檔終於來了

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

微軟推更輕更薄 Surface 新筆電！　超高CP值主攻學生族

三星研發「全透明手機」　外媒釋出渲染圖

時隔3年！三星耐用型平板Galaxy Tab Active傳將回歸　支援5G

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

蘋果新套裝訂閱方案「Apple One」要來了！　傳 6 人共享月省150元

更多熱門

相關新聞

蘋果新套裝訂閱方案「Apple One」要來了！　傳 6 人共享月省150元

蘋果新套裝訂閱方案「Apple One」要來了！　傳 6 人共享月省150元

蘋果可望在未來推出同時綁定多項服務的訂閱方案，今年 6 月就傳出，在 Android 平台的 Apple Music 3.4.0 beta 版本中，發現了「Apple One」的編碼內容，或許就是套裝訂閱新方案的名字。

爆料指iPhone 12於10月13日發表

爆料指iPhone 12於10月13日發表

蘋果開大絕！ Epic Games玩家週五起「禁從蘋果登遊戲」

蘋果開大絕！ Epic Games玩家週五起「禁從蘋果登遊戲」

iPhone 12電信廣告曝光！外媒推測新機發表日可能是這天

iPhone 12電信廣告曝光！外媒推測新機發表日可能是這天

摩根大通：iPhone12仍可能在秋季發表會亮相　帶動蘋果股價上漲

摩根大通：iPhone12仍可能在秋季發表會亮相　帶動蘋果股價上漲

關鍵字：

蘋果AppleiPhone摺疊機折疊機

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

高雄國小童沿街叫賣！茶葉蛋一包50惹哭她

台首家上櫃壽司店！抽中一張賺20萬

公公孫女面前硬上　媳婦掙扎哭吼

謝金燕吃飯「堅持1殘忍習慣 」Hold住體重

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面