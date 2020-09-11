iPhone 摺疊機可望明年推出？　三星成顯示器主要供應商

▲蘋果正在努力開發折疊機，渲染圖。（圖／取自MacRumors）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果正在致力於可折疊顯示技術，並為此申請了多項專利。據外媒報導，三星正在提供蘋果一些可折疊的樣品，表示可折疊 iPhone 的開發工作正在持續進行。

美國專利商標局（USPTO）去年 2 月發布了蘋果的一項新專利，顯示了有著可折疊螢幕的 iPhone，不同於三星、華為設計的左右摺疊式，從專利圖來看，更傾向於一款類似 Galaxy Z Fold2的 「翻蓋式手機」。蘋果在去年就測試了初始樣本之後，現在正在更廣泛地試用可折疊設備，傳可望在明年推出。

據外媒報導，三星將在一年內向蘋果提供這些顯示器，消息人士也暗示訂單即將開始；去年就有報導指出，三星正在將可折疊顯示技術交給包括蘋果在內的其他公司，以期獲得訂單。據傳 LG 也會是蘋果的供應商之一。

三星是蘋果的主要供應商之一，為 iPhone 提供 OLED 螢幕，他們打算以供應商的角色來佔領可折疊顯示器市場，並考慮將產量提高到每年一千萬片。

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