最後的聖誕！英3歲癌末男童暖收里茲聯VIP之旅與簽名球衣

▲癌末男童埃里斯愉快地度過了最後的聖誕。（圖／翻攝自Facebook／Laura Pearman）

記者葉睿涵／綜合報導

英國一名患有末期腦癌的3歲小男孩埃里斯（Ellis Price）提前3個月慶祝了「人生中最美好的聖誕節」，除了與家人在家裡慶祝以外，熱愛足球的他也獲當地著名足球隊「里茲聯足球俱樂部」邀請，到他們的球場參觀。

據《太陽報》報導，埃里斯的父母在被醫生告知，埃里斯已經病入膏肓，將不久於人世後，就下定決心要讓他度過一個完美的聖誕節。他們安排聖誕老人的電話祝福和一匹小馬扮成馴鹿，還特別租借了一台雪花機來造雪，營造節日氣氛。在吃完豐盛的聖誕晚餐後，一家人在花園的帳篷裡觀賞聖誕電影。

埃里斯的父親勞拉（Laura）表示，這是埃里斯的最後一個聖誕，他們希望把一生的慶祝活動都集中到一起送給他，「看到他的笑容並且過了一個最棒的聖誕，這一切就值得了。」

▲▼埃里斯在《太陽報》的號召下，收到了來自英國各地的卡片與禮物。（圖／翻攝自Facebook／Laura Pearman）

《太陽報》日前曾對埃里斯父母的計劃做出報導，並呼籲讀者們為小男孩送上祝福。當天，埃里斯收到來自英國各地祝福者的卡片與聖誕禮物。《約克郡晚報》報導，英國足球隊里茲聯也邀請熱愛足球的一家人到里茲聯的主場，艾蘭路球場來一場VIP之旅。

埃里斯與他的家人有幸參觀里茲聯持有人，拉德里扎尼（Andrea Radrizzani）的辦公室，也看到了英格蘭足球聯賽盃的冠軍獎杯。拉德里扎尼與曼聯前鋒班福特（Patrick Bamford）通過FaceTime與埃里斯通話，里茲聯的所有球星也特別製作一段影片與簽名球衣，為他送上祝福。

▲埃里斯一家獲邀參觀里茲聯的球場。（圖／翻攝自Facebook／Laura Pearman）

聖誕老人和美國隊長、蜘蛛俠、蝙蝠俠等超級英雄都曾來為埃里斯打氣。摩托車俱樂部安排了大約300名摩托騎士拜訪，作為對他的「特別招待」。面對大家的祝福和禮物，埃里斯的母親阿什利（Ashley）表示感謝，「埃里斯十分感動，這真是太棒了！」