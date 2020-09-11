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強生提「國內法案」違反脫歐協議　歐盟：嚴重破壞信任

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▲▼英國民眾在歐盟委員會辦公室外高舉國旗，抗議脫歐。（圖／路透）

▲英國民眾在歐盟委員會辦公室外高舉國旗，抗議脫歐。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國政府9日發布新法案，針對1月所簽訂的部分脫歐協議內容重新談判，堅持英國議會擁有通過違反英國國際條約的法案權利。歐盟則回應，這樣的舉動「嚴重破壞信任關係」，不會「羞於」對英國採取法律行動，「脫歐協議是一項法律義務，歐盟和英國都不能單方面更改、澄清、修改、解釋、無視或取消。」

根據《BBC》報導，由首相強生（Boris Johnson）提出的《內部市場法案》（Internal Market Bill）引起歐盟隱憂，這部法案將解決「北愛爾蘭議定書」中英國需要面對的問題，即來往北愛爾蘭與英國間的貨物無須受海關檢驗，也授權給英國政府可修改或廢止議定書中運輸規定的權利。

歐盟執委會副主席塞夫喬維奇（Maroš Šefčovič）強烈反對英國單方面的行動，警告英國政府本月底前撤回這項法案，「如果這項法案通過，將為嚴重違反脫歐協議與國際法。脫歐協議內容中有許多合法的機制，可以針對違背協議提及的義務作懲處，而歐盟對此也不會客氣。」

法案消息一出後，德國駐英大使在推特上表示，他外交生涯中前所未見如此「迅速、故意且深刻」的外交惡化，「如果你還像我一樣相信歐盟與英國的夥伴關係，那就不要接受這項法案。」

▲▼英國民眾在歐盟委員會辦公室外高舉國旗，抗議脫歐。（圖／路透）

▲歐盟首席談判代表巴尼爾（Michel Barnier）面對抗議脫歐的民眾。 （圖／路透）

英國政府仍堅持立場，「我們將會真誠地履行合約內容。但在特殊例外的情況之下，謹守議會主權的基本原則很重要。議會根據國內法具有主權，可以立法通過有違協議義務的法案，但不會違背憲法來通過。協議義務只有在被納入國內法後才具有約束力。」

雙方下周將會在布魯塞爾繼續討論脫歐協議相觀事宜。英國議會下周一（14日）也會正式討論《內部市場法案》，但目前已經飽受保守黨議員的批評。前保守黨黨魁霍華譴責，法案的存在會嚴重損害「誠實與尊重法律的聲譽」。

英國內閣大臣戈夫（Michael Gove）聲明，會爭取北愛爾蘭到英國其他地區的貨物不受限制，「我期待看到國會下周二讀法案。給政府一個機會，讓他們說說為什麼要制訂這樣一項法案。」

北愛爾蘭議定書中規定，為了避免愛爾蘭與北愛爾蘭之間再脫歐後出現「實體邊境」，將設定新的關稅領域，且英國任何情況下都要維持北愛爾蘭經濟與憲法整體性，範圍包括稅務、勞工標準、貨物流通和農漁產品的銷售問題。

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