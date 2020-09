強生提「國內法案」違反脫歐協議　歐盟：嚴重破壞信任

▲英國民眾在歐盟委員會辦公室外高舉國旗,抗議脫歐。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

英國政府9日發布新法案,針對1月所簽訂的部分脫歐協議內容重新談判,堅持英國議會擁有通過違反英國國際條約的法案權利。歐盟則回應,這樣的舉動「嚴重破壞信任關係」,不會「羞於」對英國採取法律行動,「脫歐協議是一項法律義務,歐盟和英國都不能單方面更改、澄清、修改、解釋、無視或取消。」

根據《BBC》報導,由首相強生(Boris Johnson)提出的《內部市場法案》(Internal Market Bill)引起歐盟隱憂,這部法案將解決「北愛爾蘭議定書」中英國需要面對的問題,即來往北愛爾蘭與英國間的貨物無須受海關檢驗,也授權給英國政府可修改或廢止議定書中運輸規定的權利。

歐盟執委會副主席塞夫喬維奇(Maroš Šefčovič)強烈反對英國單方面的行動,警告英國政府本月底前撤回這項法案,「如果這項法案通過,將為嚴重違反脫歐協議與國際法。脫歐協議內容中有許多合法的機制,可以針對違背協議提及的義務作懲處,而歐盟對此也不會客氣。」

法案消息一出後,德國駐英大使在推特上表示,他外交生涯中前所未見如此「迅速、故意且深刻」的外交惡化,「如果你還像我一樣相信歐盟與英國的夥伴關係,那就不要接受這項法案。」

In more than 30 years as a diplomat I have not experienced such a fast, intentional and profound deterioration of a negotiation. If you believe in partnership between the UK and the EU like I do then don't accept it.