川普自曝「美國有秘密核武」！　趙立堅：美國欠國際社會一個交待

▲川普自曝美國有秘密核武。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

以調查「水門事件」聞名的美國記者伍德沃德（Bob Woodward）將於9月15日發行其新作《憤怒》（Rage，暫譯）。新書爆料，川普曾在接受伍德沃德採訪時自曝，「我開發出了美國之前無人擁有的核武器系統。」對此，中國外交部新聞發言人趙立堅11日強硬怒斥。

《華盛頓郵報》當地時間9日提前拿到新書《憤怒（Rage）》，並作了報導。報導顯示，川普在接受伍德沃德采訪時自曝上述言論，還進一步稱，「我們擁有你從來沒有看到或沒聽到過的東西，普丁和習近平都沒有聽到過的東西。」

對此，趙立堅11日在記者會上怒批，美國作為擁有最大、最先進核武庫的國家，不僅違背國際共識，拒不履行核裁軍特殊優先責任，反而倒行逆施，重拾冷戰思維，鼓吹大國競爭，肆意毀約「退群」，大力加強核力量建設，「上述做法嚴重破壞戰略互信，推升核風險，美國欠國際社會一個交待。」

他強調，美方應該正視國際社會關切，切實履行其應有大國責任，停止破壞國際軍控條約體系、危害全球戰略穩定的行徑。

此前，美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，伍德沃德在新書中對川普在國家安全、新冠肺炎（COVID-19）疫情、經濟崩潰及「黑人的命也是命」抗議活動上的想法和行動有「爆炸性」的描述。此外，該書還揭露，川普對前總統直言不諱的看法，以及他是否認為自己會在11月贏得連任。

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