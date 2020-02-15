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獨居老翁回診迷途　善警主動載送返家好貼心

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▲龍姓老翁因眼力不好騎錯方向而迷途，善化警分局海寮派出所警員陳志華，主動載送老翁平安返家，其單車擇期再送返。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲龍姓老翁因眼力不好騎錯方向而迷途，善化警分局海寮派出所警員陳志華，主動載送老翁平安返家，其單車擇期再送返。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市金華路二段1名75歲龍姓老翁，目前獨居生活，因長期患有慢性疾病於2月15日上午5時多出門，騎乘單車自家中欲前往榮民醫院看診拿藥，卻於6時30分在安定區新吉一家超商迷途滯留，善化分局海寮派出所往查處，員警主動載送他返家，讓老翁很感動。

警方說，因龍姓老翁在超商滯留，引起店員注意，經上前詢問才知該名老翁迷失方向找不到榮民醫院，隨即報警處理。善化警分局海寮派出所警員陳志華前往瞭解，得知該老翁騎單車騎了17公里路來到該超商，一臉倦意，經詢問老翁得知他是法警退休，身體硬朗的很，唯獨視力差了些，但不知為何總覺得視力模糊看不清楚路牌，因騎錯方向才會騎到這邊來。

▲龍姓老翁因眼力不好騎錯方向而迷途，善化警分局海寮派出所警員陳志華，主動載送老翁平安返家，其單車擇期再送返。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員陳志華測試了一下老翁的視力，發現他真的看不見10公尺近距離的招牌寫什麼字，深怕老翁騎單車返程時若發生不可預料的危險，便請老翁上巡邏車將其載送回市區金華路家中，老翁與左右鄰舍相處融洽人緣很好，陳員並囑託鄰舍多予留意關照起居，因巡邏車後車廂載有許多公務裝備器材，無法第一時間同步將老翁及他的單車都載回住處，警員陳志華承諾休假時再用他私人轎車將單車載回。龍姓老翁對於警員陳志華熱心服務的精神，感到十分感動，頻頻道謝致意。

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