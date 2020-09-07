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社會 社會焦點 保障人權

美髮師妻做兩份工「忙到3年沒同房」　放生老公慘輸關鍵曝光

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記者黃翊婷／綜合報導

從事美髮工作的小蘋（化名）與在菜市場工作的丈夫阿強（化名）已經3年沒有同房，就連未成年子女車禍受傷，丈夫也無感，甚至不願意支付醫療費，經過溝通也都沒有改善，這才心寒決定訴請離婚，日前卻被台南地院法官裁定駁回。

▲▼示意圖,生活,婚姻,結婚,離婚,男女,男性,女性,戒指,牽手,捧花（圖／123RF）

▲小蘋想和丈夫離婚。（示意圖／123RF，與本案無關）

小蘋在判決書中主張，婚後雖然育有兩名未成年子女，但丈夫因為卡債信用不良，長年工作不穩定，她一人身兼兩份工作，擔起小孩的教育費、家庭生活費以及租屋費用，「每天我上完晚班回到租屋處已經白天，他早已離開家裡，幾乎碰不到面」，甚至長達3年沒有同房之情事，夫妻形同陌路。

更讓小蘋無法接受的是，今年4月間其中一名孩子車禍受傷，丈夫卻好像完全無感，也不願意支付任何醫療費，或陪孩子去醫院治療，經過數次溝通也都沒有結果，後來孩子在7月間動手術，丈夫也只來病房探視不到一小時，讓她非常失望，這才決定訴請離婚，並希望由她來扶養兩名孩子。

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊（圖／記者姜國輝攝）

▲小蘋聲稱丈夫連小孩車禍受傷都不在意。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

而阿強經過合法通知皆未到庭，也沒有提出任何書狀聲明。台南地院法官認為，小蘋主張自己一肩擔起家中所有開銷，也出示註冊費繳費單、水電費通知單、手術通知單、收據等物為證，但光看單據無法確認是由誰繳款，加上沒有舉證，導致這部分難以採信。

法官接著說，小蘋白天從事美髮工作，晚上做美體美容師，平均月收入達6、7萬元，縱使阿強沒有給付家庭生活費，她也不會因此無法生活，所以無法構成惡意遺棄的要件；此外，長達3年沒有同房這件事情，是因為雙方的工作時間錯開所導致，例如她工作到隔日上午6、7時才返家，丈夫卻要在凌晨4、5時出門工作，夫妻倆碰面時間的確很短暫，但這也難以全部歸責給丈夫，最終裁定駁回她的訴求，全案仍可上訴。

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