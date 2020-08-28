10秒15刀！36歲女餐廳低頭吃麵慘遭「砍頭」…兇手淡定走回車上離去

▲女子凌晨被前夫拿菜刀砍頭部。（圖／翻攝自時間視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

邢台市好旺角商業廣場內8月22日凌晨2時許發生了一起持刀砍人案件。一名女子正在低頭吃麵，下秒突然被一名手持菜刀的男子突襲，慘遭瘋砍頭面部。網傳影片顯示，女子在短短10秒內慘遭連續瘋砍了15刀，當場鮮血四濺，無人樣倒地昏死。

綜合陸媒報導，事發是凌晨，路上幾乎沒有行人，正是夜深人靜的時候。據事發地攝影機畫面顯示，兇手王姓男子當時將車停在麵館前的空地上，一下車就朝女子衝過去。當時，受害者正坐在麵館外的餐椅上低頭吃麵，並沒有注意到兇手。

隨後，王男就對著女子頭部一頓亂砍，短短10秒內，連續砍了15刀。受害者立即倒地不起，血流不止。而他則淡定走回車上，驅車離開了。

目前，姚姓受害者頭部和面部多處受傷，目前仍在搶救中。

▲受害者目前仍在搶救中。（圖／翻攝自時間視頻）

8月27日河北邢台警方通報，2020年8月22日凌晨2時許，邢台市任澤區任城鎮好旺角商業廣場發生一起故意傷害案。

通報顯示，犯罪嫌疑人王男（1986年8月出生，河北省甯晉縣人）駕車自甯晉縣趕到邢台市任澤區，在好旺角商業廣場其前妻姚女（1984年5月出生，河北省沙河市人）經營的麵館門前，用攜帶的菜刀將姚女頭面部多處砍傷，傷情較重，兇手已於當日被逮捕。

通報還指出，王男持刀砍傷姚女，是因為家庭矛盾糾紛，具體傷人原因還在進一步調查中。