16歲少女買麵包倒地吐白沫！路人大驚報案...警到場秒做這動作

▲苗栗市1名16歲少女，獨自外出購物時，疑癲癇症發作，倒地口吐白沫；民眾見狀趕緊報警求援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名16歲少女，10日下午6時30分許獨自前往苗栗市1間麵包店購物，剛走出店外時不明原因突然暈到，意識不清，四肢抽蓄，引起其他路人注意，民眾見狀大吃一驚，立即打電話請警方前往協助。員警抵達時，少女臉色鐵青、口吐白沫倒臥在地，疑似為癲癇發作，立刻聯繫救護車到場，並沿途協助救護車將女子送醫治療，縮短救醫的時間，完成救人任務。

苗北派出所表示，警員殷逸芳、林義倫接獲民眾報案後，火速趕往現場，並立即聯繫救護人員第一時間到場初步急救後，由警方幫忙協助在最短時間內護送至市區一間醫院急救，少女經醫師搶救後生命跡象恢復穩定。

其父親向警方表示，女兒本身患有癲癇疾病，晚間跟家人告知去附近買麵包，沒想到會突然發作，經醫生說明經急救後女子恢復意識並無大礙，醫師並指出，癲癇病患若不及時急救，病情瞬息萬變，很可能下一秒就會惡化，能找到警察開道，大大降低風險。女子父親頓時卸下心中的擔憂，幸好警方及時伸出援手，否則後果不堪設想。

苗栗警察分局長賴銘助表示，對於同仁能本於同理心積極協助男女子就醫深感肯定及讚賞，同時也呼籲大眾平時要隨時注意家中成員身體狀況；如有發現有人身體不適路倒需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可以立即撥打「119」請救護車前往協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。



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