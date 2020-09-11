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「跨界」創造無限可能！宇萌數位科技走遍各行業　帶動AR、VR體驗應用

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▲宇萌數位科技執行長白璧珍。（圖／女子學）

▲（圖／John Yang攝影，宇萌數位科技、白璧珍提供）

「幻化為真」四個字不再只是腦中的想像！

打開手機 APP，眼前的恐龍化石立即復原過去的形體樣貌，搭配聲音、動作等生動畫面，宛如電影《博物館驚魂夜》一樣有趣刺激。這是 2020 年 8 月，國立臺灣博物館與化石先生以及國內 XR 實境科技產業先驅宇萌數位科技共同推出的「臺博掌上博物館」APP，釋出後旋即受到民眾喜愛，紛紛到臺博館體驗這場新奇的科普教育。

▲宇萌數位科技執行長白璧珍。（圖／女子學）

▲點開「臺博掌上博物館」APP ，栩栩如生的特暴龍便出現眼前。（圖／John Yang攝影，宇萌數位科技、白璧珍提供）

2010 年創立的宇萌數位科技，主力於 XR 技術的推廣與應用，順應著網路和 5G 世代的來臨，每當推出新的呈現或互動模式時，總能讓體驗者彷彿身歷其境的「五感體驗」。創辦人兼執行長白璧珍 Jennifer 期望能用「AR 傳教士」的身分，走遍各行各業帶動 AR、VR、XR 體驗應用，迸出多元的商機！

用「跨界」的思維，詮釋職涯的豐富多變

▲宇萌數位科技執行長白璧珍。（圖／女子學）

▲在 Jennifer 身上，可以深刻體會到「融會貫通」的思維與應用。（圖／John Yang攝影，宇萌數位科技、白璧珍提供）

若沒特別談起，很難想像 Jennifer 大學就讀的是與 AR 八竿子打不著的中文系。但對說起話來簡潔有力、富帶條理的她來說，這種看似「斜槓」又「跨界」的身分領域，不只是能接受多種面向的挑戰思維，也是激發個人專業與理解能力的可能性。

無論在學生時期或職場社會，自己一直都是個「跨界」的人，透過不同產業的深入實習，從中發覺對經營管理的興趣；期間又因多次接觸 AR 產業，讓具備前瞻眼光的 Jennifer 嗅到了未來的商業趨勢，便於 2010 年成立宇萌數位科技，率先將「視覺化」的世界，呈現於大眾眼前。

因時制宜創造不同商模，積極培育產業人才

▲宇萌數位科技執行長白璧珍。（圖／女子學）

▲會選擇過去冷門的主題作為創業題材，在於 Jennifer 相信 AR 絕對是影響未來產業的重要媒介。（圖／John Yang攝影，宇萌數位科技、白璧珍提供）

然而，在 2010 年創業初期，依舊屬於電腦的時代，智慧型手機與各種載具也尚在發展初期，學校也有沒有專門培養 AR 或 VR 這個領域的科系，在團隊和人才的培養下，必須從零開始教育，成為公司成立以來一直頗為辛苦的一項環節。

▲宇萌數位科技執行長白璧珍。（圖／女子學）

▲Jennifer 認為，對創業者來說家庭的後援是一大關鍵。過去在開發「兒童學習平台」時時常找兒子當試用者，讓小朋友也產生對 AR 的興趣。（圖／John Yang攝影，宇萌數位科技、白璧珍提供）

為了能「對症下藥」，Jennifer 不斷以「超前部署」的態度，在對的時間做對的事情、選用對的人才擺在對的職位。例如於 PC 時代推出「兒童學習平台」，結合 AR 技術將實景融合各種物件，使小朋友在電腦前可以用有趣、輕鬆的方式學習，告別千篇一律的僵化教育；而在人才訓練方面，Jennifer 將公司部門細分，除了能各司其職、增加效率外，她也要求團隊對 AR 要有一定的熱情，才會提升未來想像空間，達到自主發揮的專業。

隨著 AR 趨於成熟，Jennifer 持續帶領宇萌走向客戶品牌的商業應用，多次將 AR 互動模式搬到街頭，融合商業廣告創意，打造擬真的虛幻場景，而近幾年智慧型手機的生活化，也使 AR 技術漸漸轉移，人人皆可透過手機體驗虛實互動的效果。

地上地下 AR 技術，串聯各產業的靈活發展

「Thinking Forward Beyond Reality」是宇萌的核心 slogan，團隊更以「你今天 AR 了沒？」用許多案例，強調 AR 為生活所帶來的魅力。

▲宇萌數位科技執行長白璧珍。（圖／女子學）

▲由宇萌開發的 AR 城市導覽地圖，讓觀光客可以很輕鬆地在異地暢遊。（圖／John Yang攝影，宇萌數位科技、白璧珍提供）

▲宇萌數位科技執行長白璧珍。（圖／女子學）
▲針對企業遠端培訓，可以藉由 AR 技術展開便利的遠端教學。（圖／John Yang攝影，宇萌數位科技、白璧珍提供）

Jennifer 特別以「地上」和「地下」兩種商模，說明 AR 發展的多元性。「地上」指的是廣泛的服務型應用，例如這幾年宇萌和許多地方政府與商圈合作，配合 AR 的觀光導覽模式，將文化、古蹟、景點、故事，利用民眾手上的 3C 物件做深度的導覽，形成別具意義的「歷史再現」，此種方式也常見於展覽館、主題樂園、零售賣場、餐飲消費等；而「地下」則多用於大眾看不見的企業內部培訓，像半導體、光電業、工具機產業透過 AR 所設計的流程立體說明書，幫助員工快速學習、理解大量的實務經驗，增進訓練的模式與效果，無形間也減少了異地培訓或實地維修所需花費的差旅費。

另外，2020 年受新冠肺炎衝擊，宇萌亦於年初推出 AR 找口罩的服務。種種豐厚的經歷，證實了 AR 絕對就是未來各產業發展、轉型的必備趨勢，目前事業版圖更擴及上海、新加坡和美國矽谷。

務實地看待自己的能力，掌握機會勇往直前

▲宇萌數位科技執行長白璧珍。（圖／女子學）

▲宇萌多年下來舉辦 XR 論壇，推廣大眾認識 XR，Jennifer 覺得因為以 AR 為志業， 每天有更多有趣、好玩的事情等著她開創與體驗。（圖／John Yang攝影，宇萌數位科技、白璧珍提供）

問 Jennifer，在以男性為主的科技產業中，是否曾經感到挫折或者不自在呢？她自信地說：「我反而覺得自己是個亮點，女性只要別老是想著『男尊女卑』，社會的框架就不會是個議題！」

▲宇萌數位科技執行長白璧珍。（圖／女子學）

▲Jennifer 認為，在這個資訊變動快速的時代，每個人都要與時俱進、不斷往前看才有突破新局的空間。（圖／John Yang攝影，宇萌數位科技、白璧珍提供）

近幾年，Jennifer 投入女董事協會，她驚覺一群女性聚在一起可以如此充滿正能量，大家就像一家人，用柔軟卻堅強的內心，共同創造更美好的環境，不僅能學習到專業知識，更能獲得許多處事之處和待人哲學。Jennifer 認為，某種程度而言女性面對工作和家庭可以是非常實事求事的，女董會成員都相當成功又溫暖，在大家身上學到用正向的態度面對生活中的多重角色時，只要勇往直前，勢必會找到自我發揮的空間！

專訪到了最後段落，Jennifer 向我們分享她最新的著作《你今天 AR 了沒？AR 擴增實境創新思維》，運用基礎觀念、應用解析，將累積 10 幾年的實戰經驗一一傳授給讀者。看著她因熱情所散發出的自信，果真就是名符其實的 AR 傳教士呢！

延伸閱讀：

化不可能為可能！Digi Space 共創空間總經理 Cori 推動「虛擬產業」 Make dreams come true

Graceful Hands 台灣市場總監 Jocelyn：別讓「死背」扼殺孩子英文學習意願！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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