VR國家隊打造台灣萬花筒！大稻埕變場景師大黃心健前進奧地利藝術節

▲黃心健、Laurie Anerson《沙中房間》VR。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

奧地利電子藝術節今年以《進入克卜勒的花園》作為主題，除了傳統的實體展出，也規劃線上會展，即日起至13日，民眾可透過官網欣賞藝術傑作品。藝術節除了廣邀全球120個VR創作團隊外，也特別邀請台灣師範大學藝術學院設計系教授黃心健參與策展，作品以探討民主、生態、科技、人文等重要議題為主。

台師大指出，黃心健擅長多媒體藝術領域創作，更熱心於教學，曾帶領設計系學生前往歐洲藝術展覽會場進行VR作品的佈展實習，這次的作品則展現台灣的民俗、原住民族、自然環境等大稻埕、 柑仔店在地文化，讓觀眾身歷其境、如同造訪台灣。

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▲台師大教授黃心健打造「VR台灣萬花筒」。（圖／記者崔至雲攝）

黃心健說明，這次以《台灣萬花筒》（Taipei Garden : Kaleidoscope of Taiwan）為策展主軸，號召集結台灣優秀的導演及製作團隊，組成台灣VR藝術國家隊，展出精彩作品，黃心健《失身記》VR全集、邱立偉導演《小貓巴克里》VR、王世偉導演《百年蜃樓尋妖記》VR、胡縉祥《Upload not Complete》VR互動藝術、黃心健／張文杰《郭雪湖：望鄉三態》VR/AR等12件作品。

▲黃心健、張文杰、郭雪湖基金會《望鄉三態》。（圖／台灣師範大學提供）

內容涵蓋自然、環境、歷史、政治與民俗等台灣在地文化，強化科技藝術與人文資源間的鏈結，盼望能在「後疫情時代」透過VR作品將台灣推向國際，展現台灣創作人才的潛力。而當中的精彩展覽內容，亦預計於返國後安排在「高雄市立美術館」進行，屆時台灣觀眾將再一次完整飽覽這些精采的VR作品。

▲「VR台灣萬花筒」前進2020奧地利電子藝術節。（圖／記者崔至雲攝）

此外，台師大也分享，奧地利電子藝術節亦保留現場實體展出，特規劃8K Deep Space專區與黃心健教授合作，發表2020年新作《穿越身體》(Through the Body)沉浸式劇場。本作品由黃心健、文化內容策進贊助、師大美術館協辦，透過8K高畫質投影技術，嘗試讓觀者不需配戴VR裝置，即可擁有身歷其境的觀影體驗。

▼台灣參展作品。（圖／台灣師範大學提供）





