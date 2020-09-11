印度「強烈關注」解放軍在邊境集結　印外長：中方沒給可信解釋

▲印度外交部長蘇傑生與中國大陸外交部長王毅。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）與中國外交部長王毅結束會談後，共同發布了5點聲明，達成雙方盡快從拉達克地區撤軍的共識。根據印度媒體報導，蘇傑生在會議中向王毅表示，印方「強烈關注」解放軍在實控線集結一舉，這顯示了北京方面對先前雙邊協議的漠視。

印度《新德里電視台》（NDTV）引述不具名消息人士說法指出，蘇傑生在莫斯科舉辦的雙邊會談中向王毅表示，印度軍隊都小心翼翼地遵守著所有協議與行為準則，而解放軍在實控線（LAC）大量集結，並不符合1993年與1996的協議，而中方也沒有對此次部署給出可信的解釋。

▲雙方希望從邊界盡速撤兵。（圖／達志影像／美聯社）



消息人士指出，印方在會議中強調，自1976年恢復大使級關係、1981年舉行邊界談判以來，中印雙方的關係已經上了軌道，但邊界問題需要花時間與精力解決，「最近拉達克東部發生的事件，不免影響了雙邊關係的發展。」

印度外交部在會談後發表聲明指，雙方在坦率且具建設性的討論中達成5點共識，「兩國外長一致認為，邊界目前的局勢不符合雙方利益，因此同意邊防部隊應繼續對話，並迅速脫離接觸，保持適當距離以緩解緊張局勢。」

聲明中的5點共識強調，中印需遵守所有邊界管理的現有協議，維護該地區的和平與安寧，以及避免任何可能導致衝突升級的行動，「雙方應該以兩國領導人就中印關係發展達成的協議做為最高指導原則，不讓分歧演變成爭執。」

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