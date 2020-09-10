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Lenovo Legion Phone Duel九月中開賣　售價24,990元起

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▲▼Lenovo Legion Phone Duel將於9/15開賣。（圖／Lenovo提供）

▲Lenovo Legion Phone Duel將於9/15開賣。（圖／Lenovo提供）

記者邱倢芯／台北報導

Lenovo電競手機Legion Phone Duel即將在台灣開賣！Lenovo宣布，Legion Phone Duel將於自9月12日起於全台Lenovo門市進行巡迴體驗活動，並於9月15日起開跑首購活動，在全台8大指定門市正式開賣，消費者購機後於9月30日前至活動網頁完成登錄，最高即可享郵政禮券1,600元回饋。

此外，Lenovo將與PUBG MOBILE:絕地求生M合作舉辦「We Are Legion」競賽，並於10月初開始進行海選報名，消費者可與知名KOL一起培訓組隊，並於12月決賽中與知名實況主和YouTuber爭取高額獎金。

看好手遊市場發展，Lenovo推出旗下電競子品牌Legion 第一款電競手機Legion Phone Duel，Lenovo台灣區總經理林祺斌表示，今年9月全新Legion Phone Duel在台上市，希望透過電競手機、電競筆電與電競電腦不同產品線，讓更多玩家可以體驗Legion 的產品與服務，進而提升消費者與玩家粉絲對於品牌的好感與黏著度。

Legion Phone Duel手機於9/15起將在威秀直營門市、八德Legion專賣店、三創門市、台北地下街馨運門市、台中蔡家國際、新竹順發、台南順發、高雄順發等北中南共8家門市正式販售。玩家們凡於門市購機後於9月30日前至活動網頁完成登錄，即可獲得最高1,600元郵政禮券。

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