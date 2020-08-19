打造行動生產力　Lenovo ThinkPad/ThinkStation P系列工作站登台

▲Lenovo ThinkPad/ThinkStation P系列工作站登台。（圖／Lenovo提供）

記者邱倢芯／台北報導

Lenovo今(19)日在台發表Lenovo P系列工作站全線商品，包含行動工作站ThinkPad P1 Gen 3、P14s、P15s、P15v、P15、P17，以及桌機型工作站ThinkStation P340 Tiny(袖珍型)、P340 SFF、P340 Tower等多款機型。

新機最高將搭載第10代Intel Core處理器與NVIDIA Quadro專業顯示卡、獨立軟體廠商(ISV)與VR Ready認證的兼容實力，以及多樣化的外型尺寸設計，滿足各行各業專業人士對於裝置性能與行動力不斷變化的需求，創造更多元的商用智慧體驗與更高效的行動辦公室。Lenovo預告，Lenovo工作站P系列商品，將於2020年第三季起正式開賣。

這次在2020 Lenovo工作站P系列行動生產力優化內容包括了：

高效能、高擴充性：新一代Lenovo工作站P系列皆最高可搭載第10代Intel Core處理器，以及NVIDIA Quadro專業顯示卡，同時記憶體與儲存空間也可依使用者需求選配。

創作不設限：所有全新Lenovo工作站P系列成員均經過主流獨立軟體廠商認證，讓使用者揮灑創意，享受零延遲體驗。不僅如此，ThinkPad P15、P17、以及ThinkStation P340 Tower更擁有VR Ready認證，兼容處理VR與AR內容，讓創意無限延伸。

視覺與聽覺體驗優化：行動工作站ThinkPad P系列可選配擁有Dolby Vision技術加持的4K UHD螢幕，搭配100% Adobe RGB和X-Rite Pantone校色等認證，呈現精準鮮明的視覺效果。

企業級資安：在這次推出的工作站產品中，都將搭載Lenovo ThinkShield安全解決方案，從裡到外保護數位資產安全，而選配的Privacy Guard防窺螢幕技術，更可阻擋身後不懷好意的眼神，保障使用者的每個創意想法與企業機密。