「罷王」進入二階段憂群募經費不足　發起人嘆：王浩宇睡覺也會偷笑

▲「罷免王浩宇」進入第二階段。（圖／罷王總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」進入第二階段，總部發言人邱仁德16日表示，經過統計二階段連署15日第一天共收到1,226份連署書，雖未達原本總部預期的數量，但志工未有絲毫鬆懈，由8個固定連署點搭配5個行動點來打頭陣；市區的宣傳看板也已經開始陸續掛上，進入戰鬥狀態，60天內全力衝刺達到8萬張連署書的目標。

▲邱仁德呼籲已連署一階段民眾仍要連署第二階段。（圖／罷王總部提供）

發起人唐平榮表示，在沒有政黨奧援下，罷免王浩宇行動主要的經費來源就是靠群募，假如無法達標，將會對於後續的宣傳及推動，造成嚴重的阻礙，以此次高雄市長補選，在鋪天蓋地的宣傳也僅過四成的投票率，根據之前的民調如無經費運用廣告宣傳，王浩宇肯定是睡覺也會偷笑 !

邱仁德坦言，罷王行動展開以來，目前遇到的困擾是，第一階段連署的是罷王提議人，第二階段是罷王連署人，因兩階段的表格不同，許多支持罷王民眾以為只要參加第一階段的連署，而不知要連署第二階段；另外，嘖嘖群募平台上的「倒宇天光．全民響應」群募計劃，目前距離達標還有近38%約170萬元的缺額，剩下不到半個月，若未能順利達標，款項將會全數退還給贊助者。

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