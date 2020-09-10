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《花木蘭》掀抵制潮　劉亦菲談新片：壓力和評論都是雜念

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▲▼《花木蘭》劇照，《花木蘭》首圖。（圖／迪士尼提供）

▲劉亦菲飾演花木蘭。（圖／迪士尼提供）

記者鄭思楠／綜合報導

因為曾經力挺港警，中國演員劉亦菲新作《花木蘭》遭到網友抵制，她近日接受專訪，談到選角過程。，劉亦菲說，自己從來沒有想過能出演這個角色，來源於她的「不設限」，「演員是很有意思的，有時候你很難去想像（未來的機會），我希望機緣到了就決心去做這件事情，全心去做好，沒有一點雜念。」

據《新京報》報導，飾演花木蘭，在劉亦菲眼中其實是一個很過癮的機會，這個機會能讓她去學習很多的東西。談到她是怎樣展現這位傳奇「英雌」時，劉亦菲表示，「全情投入是最重要的，每天我都會讓自己暫時忘記自己是誰，最重要的是你可不可以不戴光環地走進這個人物心中，就是質樸、樸實。」

她笑談，幾乎所有的壓力和評論在她看來都是雜念，她更希望能通過自己的努力去呈現一個真實的木蘭，「如果觀眾們能被其中一些瞬間打動，哪怕無法明白其中的緣由，我覺得這就達到我們的初衷了。」

▲《花木蘭》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《花木蘭》劇照。（圖／迪士尼提供）

花木蘭的故事在中國家喻戶曉，劉亦菲也是第一位迪士尼真人電影中的亞裔公主。當她談到「心中的花木蘭」時說道，花木蘭是一個即使外界情況一直變化，也能很快接受變化的人，除了很有智慧之外，也沒有放棄自己心裡的直覺，對於自己真實的要求和想法，最後都會回到自己的初心，選擇做自己，「我沒有辦法直接去傳遞什麼想法，這是一種雜念，我只能說儘量瞭解屬於木蘭的喜怒哀樂，我覺得她的勇敢和對於家的愛，也是建立在對自己成熟的擔當與認知上面，再用愛去化解很多東西。」

出演一個面向全球觀眾的角色，劉亦菲也直言自己有野心，「我總說對於每一個角色都會給它們同等重量的尊重。之前也有人問過我想不想擁有世界舞臺，平心而論作為一個演員當然會想，那是一個會讓更多的人看到你的機會，會有更多人跟你飾演的角色產生共鳴，這當然是個很有吸引力、有意義的事情。」

▲《花木蘭》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《花木蘭》劇照。（圖／迪士尼提供）

劉亦菲也透露，因為劇組希望她整個人的身體狀態都能適應拍戲的要求，「所以需要做很多基礎體能訓練，雖然很有效但也很辛苦，每天早上我要做的第一件事就是先健身兩個小時，再加上兩小時的武術訓練。」不過，她也認為，拍攝打戲相對簡單，誰學一學都會演，「最具挑戰的部分是你走進角色方方面面的情緒之中，能不能夠发掘其他方面更細微的東西，抓住這些流動的、細微的東西是更加具有挑戰的。」

在全球近千名面試者中脫穎而出，劉亦菲又是靠什麼特質拿下這個角色的呢？她認為，「試鏡時就一個人在鏡頭面前讀著劇本，導演評判的標準就是你能不能夠進入角色的狀態；說起來也挺簡單，要考核一個演員，肯定還是看這個演員到底有沒有在情感上表現出信心，因為要去飾演一個角色，始終是要表達這個角色每時每刻的情緒。」

迪士尼真人電影《花木蘭》未上映就惹出爭議，上映後更是遭到抵制，除了是劉亦菲曾公開力挺港警外，最有爭議的就是在電影片尾的感謝名單中，驚見有「中共新疆維吾爾黨委宣傳部」等涉嫌侵害新疆人權的政府單位。不過，事實上，電影在台上映首日，就開出260萬元佳績，拿下第二名，而全台首周票房累積約3400萬元，登上新片票房冠軍。

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