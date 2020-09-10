台鐵鐵安演習登場！模擬「列車出軌、歹徒襲警」驚魂記

▲台鐵今日實施鐵安演習。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局台中區大隊今日於二水車站辦理鐵安「動員、災防、反恐」演習，考慮到偏鄉車站救援資源較缺乏，以此增加演練困難度，本次演練特別加入列車防疫措施，演練項目包括災害事故通報、檢傷分類、暴力攻擊事件處理等14項。

台鐵局表示，因應國家運輸安全調查委員會實施陸路重大運輸事故調查需要，今年演練新增台中區現場事證蒐集小組進行調查及蒐集證物等項目。狀況設定為「地震導致列車出軌」，其中多名旅客受傷、受困，另於搶救過程中發生「歹徒持刀攻擊警員」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

演練項目包括列車防疫措施、災害事故通報、檢傷分類、後送就醫及旅客慰問、旅客疏散接駁、暴力攻擊事件處理、消防滅火、列車及路線設施搶修等14項。

▲兩百餘人演習14項緊急狀況。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，演練除召集臺中區大隊運、工、機、電、警務、附業、資產等單位共計200餘人，也商請陸軍機械化步兵第二三四旅、彰化縣警察局、消防局、衛生局等局處、佛教慈濟慈善事業基金會彰化分會及信實公寓大廈管理維護股份有限公司協同參演，並出動88噸救險吊車、中型砸道車、電力維修車等重型機具、及消防救護等車輛共二十餘部參演。

台鐵局表示，為維護行車安全，需提升防災救護及反恐能力，並強化與其他救災單位之橫向聯繫，每年度各區大隊皆會舉辦鐵安演習，期能使轄屬各單位成員養成「居安思危，有備無患」意識，遇各項災害事故發生時，方能夠快速動員妥善處置，迅速使列車運行恢復順暢，將災害損失降至最低。