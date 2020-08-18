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租屋違建「怪手到家」強拆！父從軍30年遺物…女租客癱地哭吼：我不走

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▲▼租屋違建「怪手到家」強拆！父從軍30年遺物…女租客癱地哭吼：我不走。（圖／東森新聞）

▲租屋違建拖4年不走，法院派「怪手到家」強拆！（圖／東森新聞） 

記者許力方／綜合報導

屏東長治鄉爆發強拆衝突，民眾違法占用租屋、加蓋鐵皮屋，遭退輔會提告，屏東地院判決必須歸還，拖了近4年，退輔會始終要不回房屋，17日受不了要求強制執行，還找來道士遷出其祖先牌位，但女租客不滿拒絕，擋在客廳怒吼「我不要」，最後警方噴辣椒水抬離，她瞬間崩潰，癱在地上大哭大喊。

退輔會將位在長治鄉華安街一帶的土地承租出去，上一代租客在土地上蓋房住下來，但4年前女兒擅自違法加蓋鐵皮屋，遭退輔會提出訴訟，停止合約關係，2016年就被屏東地院判決歸還、並拆除違建，拖延至今卻一直要不回房屋，女租客本來答應再給3個月時間搬家，遲遲沒有動作。

▼父從軍30年遺物…女租客癱地哭吼：我不走。

▲▼租屋違建「怪手到家」強拆！父從軍30年遺物…女租客癱地哭吼：我不走。（圖／東森新聞）

▲▼租屋違建「怪手到家」強拆！父從軍30年遺物…女租客癱地哭吼：我不走。（圖／東森新聞）

▲▼租屋違建「怪手到家」強拆！父從軍30年遺物…女租客癱地哭吼：我不走。（圖／東森新聞）

退輔會17日決定強制執行拆除作業，為了讓工作順利，還特地請道士將祖先牌位遷出，眼見怪手開進家門前動工，女租客激動反抗，強調房子是父親從軍30年留下的，擋在客廳嘶吼「我不要～！」最後遭警方噴辣椒水制伏抬離現場，她當場躺地痛哭，哀號「我在這就好！」

據了解，華安街附近一帶有20多戶民宅都是類似的狀況，退輔會強調，和居民的糾紛後續都將透過法律程序處理。

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