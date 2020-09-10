不怕個資外洩！一張圖秒懂「手機、平板電腦」到哪回收最安全

▲環保署舉辦廢平板電腦資訊保全設備回收試辦活動。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

家中棄置的廢資訊物品哪裡去？環保署今（10日）特別指出，為提供民眾多元便捷的回收環境，結合量販店、便利商店、3C電子連鎖業、回收處理業打造多元回收管道，並與3C電子連鎖業攜手合作， 今年9月15起至110年1月14日，展開廢平板電腦資訊保全設備回收試辦活動。

環保署回收基管會說明，目前公告列管資訊類項目包含電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、顯示器、印表機及鍵盤。透過社區民眾、回收商、回收基金及地方清潔隊參與，2019年回收率已達63.45%，回收處理量已達16605公噸。

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▲▼回收試辦活動從今年9月15日起，至110年1月14日。（圖／環保署提供）



環保署鼓勵民眾，若家中有閒置廢資訊物品，透過多元回收管道，不僅可獲得企業提供的回饋獎勵，還能減少新開採資源的需求。同時瞭解民眾擔憂資料外洩疑慮，與業者合作開發廢平板電腦資訊保全設備，藉由外力破壞的作法後，鼓勵民眾安心把家中堆置不要的廢棄平板電腦進行回收。

環保署說明，今年9月15日至110年1月14日，結合全國電子Digital City 竹北店、大潤發中和店及大潤發土城店等回收點，共同試辦廢棄平板電腦資訊保全設備服務，民眾於期間內將廢棄的平板電腦送至上述服務點，可讓家中閒置的廢棄平板電腦進到安心的回收系統中，歡迎民眾帶著廢棄的平板電腦，安心做回收。

