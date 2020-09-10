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時隔3年！三星耐用型平板Galaxy Tab Active傳將回歸　支援5G

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▲▼三星耐用型平板Galaxy Tab Active 2。（圖／取自三星官網）

▲Galaxy Tab Active系列為三星專為商業環境打造的耐用型平板。圖為Galaxy Tab Active 2。（圖／取自三星官網）

記者王曉敏／綜合報導

三星專為商業環境打造的耐用型平板Galaxy Tab Active系列時隔3年傳將回歸！據外媒透露，Galaxy Tab Active 3已獲韓國產品安全性認證機構Safety Korea批准，可能會成為三星首款支援5G的耐用型平板電腦。

據《SamMobile》報導，近期有愈來愈多消息證實Galaxy Tab Active 3的存在，日前有一款代號SM-T575的設備出現在Geekbench的資料中，推測就是Galaxy Tab Active 3的跑分結果。根據資料，該機款作業系統版本為Android 10，搭載三星自家的Exynos 9810晶片並配備4GB RAM。

值得一提的是，目前最後一代Galaxy Tab Active為3年前推出的Galaxy Tab Active 2，搭載Exynos 7870晶片並配備3 GB RAM，作業系統版本則是Android 7.1。

報導指出，型號SM-T575N的Galaxy Tab Active 3已獲得Safety Korea批准，其電池型號EB-BT575BBE也連帶獲批准。認證書上也透露了進一步細節，包括該平板電腦將在越南製造，電池容量為4900mAh，略大於上代的4450mAh。

從流出的照片來看，Galaxy Tab Active 3整體設計與上代相似，正面將配備3顆物理（或電容）式按鍵。尺寸約為215 x 130mm，推測應與Galaxy Tab Active 2相同，也就是214.7 x 127.6 x 9.9mm。

此外，Galaxy Tab Active 3將支援Wi-Fi、LTE和5G聯網，近來三星積極進軍5G時代，截至目前為止，三星旗下已有19款支援5G的設備，從智慧型手機、平板到筆記型電腦，範圍遍及旗艦及中階機，而Galaxy Tab Active 3將有機會成為首款支援5G的耐用型平板。雖然Galaxy Tab Active 3已獲得監管機構批准，但發表日期及何時上市仍有待觀察。

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