大蒜比豬肉還要貴！蒜味肉羹與拉麵店成本自行吸收「不漲」

▲大蒜拳骨拉麵使用拳骨、上選大蒜，熬煮出獨特而濃厚的秘傳湯頭。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

最近國內蒜價飆漲，批發交易行情價每公斤破300元，都比豬肉還要貴，小吃店與餐廳都叫苦連天，但即使蒜價漲了超過一倍，但從小吃到大型連鎖餐廳都不會漲價，成本自行吸收。

蒜味肉羹是到宜蘭必吃美食，羅東林場肉羹老闆說，「最近大蒜超貴」，市場裡價格一斤漲到快250元左右，而且品質都不是很好，「都是庫存品」，有時想買也買不到。雖然店裡大蒜用量很大，不過老闆覺得大蒜漲價也是暫時的，所以這段時間的成本會自己吸收，「不會漲價」，不過老闆還是希望政府能趕快開放進口。

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▲ 羅東林場肉羹。（圖／資料照）

日本拉麵品牌「花月嵐」也是大蒜使用量很大的餐廳，一年就能用掉50噸的大蒜及豬拳骨來熬煮湯頭，而除了使用大蒜熬煮湯頭之外，還會再免費提供多個整顆大蒜給客人再加入拉麵，最近大蒜大漲價也讓花月嵐的成本大增。不過，花月嵐表示，除了不漲價之外，也會持續免費提供大蒜給客人，服務不打折。

王品集團則表示，雖然大蒜市場價格就是漲到一台斤250元左右，但其實對採購成本大約增加不到0.5%，所以也沒有漲價的議題，目前還是有少量的產品放行，還是按照原採購模式。