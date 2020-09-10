防黑心口罩混充重演　蘇貞昌要各部會記教訓、組專案小組應變

▲行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

口罩國家隊日前出包，「加利科技」使用中國進口的口罩混裝，為防止事件重演，指揮中心日前要求國產醫用口罩業者逐片標示醫用（MD）、台灣製造等標示（MIT）。10日在行政院會時，院長蘇貞昌除重申標示規範外，也提醒，疫情尚未過去，絲毫鬆懈不得，只要發現哪個環節不太對，就應彼此聯繫通報，及時遏止仿冒品冒用的違法狀況。

院會最後，蘇貞昌也請副院長沈榮津針對近來進口口罩混裝造成防疫破口，或其他混淆民眾試聽的行為，指示相關部會要做幾項工作。首先，針對已進口的口罩，請各部會整合，中央、地方合作查緝流向，尤其針對國外進口卻偽標成MIT口罩，一旦查獲醫綠沒入銷毀、移送法辦，還要註記黑名單鎖定追蹤。

接著，台灣外銷的口罩機組也不得含有任何「MIT」鋼印滾輪，立即函示相關公會。蘇貞昌強調，請各部會在一周內完成相關規範，業者要進口國外口罩需申請輸入許可，做好流向管控，掌握每一片口罩的流向。

針對國外進口口罩，在最小包裝上也要清楚標示是否為醫用以及產地，這部分請財政部、經濟部、衛福部溝通。只有在台灣生產的醫用口罩才可以標註MD、MIT，才可以進入實名制。

蘇貞昌也請相關部會協助口罩國家隊廠商，讓現在還沒有MD、MIT標示的口罩機組，在最短時間內完成鋼印的識別作業。

蘇貞昌提醒，相關單位記取教訓，財政部、經濟部、衛福部、法務部不只是要提高警覺，只要發現哪個環節不太對，就應彼此聯繫通報，全力防堵偽標、偽冒口罩流入市面，讓國人領取的口罩都是百分之百台灣製造、具醫用效果。蘇強調，疫情尚未過去，絲毫鬆懈不得，應該及時遏止仿冒品冒用、混用的違法狀況。

行政院發言人丁怡銘表示，3月時事件爆發，也是海關主動去積極查緝查到，院長交代副院長責成財政部、經濟部、衛福部、法務部組成專案小組，希望相關部會在彼此聯繫上加強。