轉傳「部長級會議吃7千元便當」不實訊息　刑事局速逮「音樂老師」

記者邱中岳／台北報導

針對指出有網路訊息指稱「蔡政府的部長級會議吃了7千元的便當在開會」，還聲稱便當是北市某知名餐廳的「三層便當」，行政院長蘇貞昌日前強調是假訊息可能觸法，刑事局隨即掌握散佈的男子，並將其通知到案，要求男子下架影片，並依法裁處。

▲網路傳「部長級會議吃7千元便當」，蘇貞昌表示「嚴辦假消息」，警方逮1人裁處。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，網路上「轉傳...這是小英政府 開部長級會議 中午吃的便當-山珍海味」、還說便當是台北市仁愛路某手工台菜餐廳的山海珍寶盒三層便當，一份有17樣菜色，可供4-6人吃，一份訂價8880，特價6980，即一人吃得花費1745。

還在文中宣稱，此超豪華餐廳為米其林一星，蔡政府花錢不守軟，以前連戰時代開會吃便當一個便當500，被罵得臭頭，不知民間疾苦，那蔡政府呢?」。讓8日行政院長蘇貞昌接受媒體採訪時對此相當憤怒。

蘇貞昌在受訪時強調，「這個假消息也不知道是從何而來，反正台灣是自由開放的社會，大家要有創意可以，但不能有假消息，更不能觸犯、破壞人家的形象。政府對於假消息如果有觸法，我們也會嚴辦」。

刑事局循線掌握涉嫌散布不實訊息的廖姓男子，男子坦承散佈影片也先行下架，最後刑事局依照社維法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」移送管轄分局裁處。

據悉，51歲的廖姓男子，是台中的一名音樂老師，在地方也參與當地的樂團演出，到案時供稱「只是想分享美食給大家，是無心的」。

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