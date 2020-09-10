黃子哲列「蘇氏十大酸語錄」　反嗆蘇貞昌：自我打臉瘦肉精美豬

▲蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）



記者蔡文鈴／台北報導

針對美豬開放議題，前新北市長朱立倫訪故宮時說肉形石沒有瘦肉精，而行政院長蘇貞昌反擊「不要什麼都用酸的」。對此，」國民黨文傳會副主委黃子哲反批，最會電人的蘇貞昌，竟然有臉要別人別酸言酸語，甚至還列出「蘇貞昌的十大酸語錄」。

黃子哲表示，蘇貞昌酸人的紀錄不勝枚舉，無論對黨內或黨外的政敵，講話向來酸尖酸刻薄，並以此為樂。他也整理蘇貞昌歷年來的十大酸語，如下：

1.「韓國瑜一隻蚊子都治不好，還想治國？」

2.「韓國瑜講話老是江湖味，開口就是酒味。」

3.「韓國瑜如果帶著刀子，就違反槍砲彈藥刀械管制條例，我們一定會依法究辦。」

4.「民進黨沒把侯友宜當英雄，侯友宜的政見跟長輩圖都是在模仿。」

5.「神探（侯友宜）不會給人家刑求！」

6.「馬英九投降可保榮華富貴」

7.「李眉蓁年紀小死抱共產黨那套」

8.「謝長廷是奸巧之徒」

9.「屏東沒人疼，其他縣市爭取前瞻很有力，僅屏東可憐到連唉的聲音都沒有」（酸蔡英文）

10.「爬樓梯要一步一步爬，不然會摔倒」（酸陳時中）

黃子哲說，如此會酸人的蘇貞昌，在面對昨非今是、自我打臉的開放瘦肉精美豬政策上，一句話都不敢對蔡英文總統忤逆，卻乖順的像隻小英的應聲蟲。

黃子哲批評，蘇貞昌為了硬拗，還扯說國民黨執政八年時早已進口含瘦肉精肉品，不必對瘦肉精全然反對，這更是胡說八道在轉移焦點。事實上，2012年馬政府僅開放萊劑美牛，且因為國人膳食習慣偏重豬肉，為了食安及降低風險，所以當年是禁止萊劑美豬及內臟進口，這也是當年朝野政黨的共識。

黃子哲強調，國民黨反對瘦肉精美豬進口的立場，自始至終都沒變過，髮夾彎的只有民進黨。而這次蘇貞昌就算沒膽對蔡英文說句酸語，但至少也不能滿嘴謊話。這宛如混充口罩，難道也是「有政府，會作假」？！