朋友搶先自己買單　北京女客雨傘狂毆店員「打到整月無法上班」

▲女店員的膝蓋被打到瘀青。（圖／翻攝紅星新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京一名女子先前與朋友前往餐廳用餐，因女店員讓她的朋友買單，竟心生不滿，拿著雨傘毆打女店員，導致女店員的胸部、膝蓋、胳臂、手臂等部位受傷，一個多月都無法工作，還被店家降薪一半。

根據《紅星新聞》報導，被打的女店員表示，女客人7月23日跟朋友一起來用餐，用餐完畢後，女客人的朋友自己到收銀台買單，「顧客要買單總不能拒絕吧？我的同事當時就收了錢，替他們結帳了。」

不料，女客人後來竟帶著2男1女回到餐廳質問，女店員指出，由於不是她收錢的，所以表示自己也不清楚情況，「結果我話還沒說完，她就拿出一把鐵雨傘，對著我狂打。」

▼女店員的手臂也有明顯傷痕。（圖／翻攝紅星新聞）



女店員的胸部、膝蓋、胳臂以及手臂都被打傷，事後到醫院檢查，院方的診斷書顯示，女店員因為損傷，建議全休一個月。

女店員表示，被打之後，女客人主動跟派出所報案，兩人也在警方的調解下達成了和解，「她跟我到了歉，也賠償了6萬元（約25萬元新台幣），說這件事情就過去了，我也沒有意見，因為做餐飲服務，難免都會遇到各種刁難，更何況對方後來也道歉賠償了。」

事情發生後，女店員就一直在家休病假，也沒有把被打的事情放心上，但到了領薪水時，卻發現被降薪一半。

女店員說，她向老闆詢問，老闆說是因為疫情的關係，生意一直不好，公司處於艱難時期，所有員工都拿基本工資，「但是6月時，北京的餐飲業工資就已經恢復正常了，我被打之前，餐廳的生意也很好，包廂幾乎每天都客滿。」

女店員提到，老闆還告訴她，餐廳的房東正在找仲介，可能餐廳已經開不下去了，「我感覺老闆是在間接告訴我，那個打我的女客人，利用自己公司的優勢，變相向餐廳施壓，打擊報復。」

對此，老闆表示，店員的確實有被客人毆打，但這與降薪沒有關聯，「今年因為疫情，整個企業都受到影響，所有員工都拿著基本工資，並沒有隻針對她一個人。」

《紅星新聞》也詢問了毆打店員的女客人對此事的看法，但對方未正面回應，只表示「不知道」，而女店員目前都還在家中休息，事件尚未有結果。