錢塞不同口袋！阿嬤「龜速結帳邊道歉」　女客人1句話…逼哭店員

▲遇到阿嬤動作緩慢，同理心很重要！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「我是全聯員工我驕傲！」一名女網友透露，遇過一位手腳緩慢的阿嬤來結帳，就怕引起後方客人不耐煩，原PO也禮貌向大家致意。此時阿嬤趕緊致歉，打算先讓他人結帳，結果後方女客人暖心一句「妳慢慢來，我們都會老」的話，讓所有人感動不已，也再次見證台灣最美的風景。

一名女店員在臉書《全聯消費經驗老實說》分享一則親身經歷的暖文，日前負責收銀檯工作，遇到一位高齡阿嬤結帳，看著她老人家龜速找錢，「錢都一張一張折起來，塞在衣服不同口袋」，原PO也趕緊熱心幫忙裝袋，一邊微笑向後方客人示意，「不好意思稍等一下哦～」

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正當大家投射關愛的眼光時，掏著錢的阿嬤忽然不好意思表示，「拍細啦～抹換妳先算帳好了。」而後方的女客人露出溫柔微笑，喊話「沒關係，哩道道來，溫隆ㄟ老，搵沒趕時間（意思：沒關係，妳慢慢來，我們都會老，我們沒有趕時間）。」

阿嬤聞言才放下一100顆心，笑答「謝謝啦！拍細拍細！」一旁原PO也趕緊搭話，「謝謝妳！」透過這一段暖心故事，原PO真正想傳達的是，「討人厭插隊的客人很多，但全聯也真的有很多年齡大，坐輪椅活動不方便的客人，都是需要時間等待服務的客人，我真心感謝後面那位美麗的小姐，真的，我們都會有老的一天，都需要人體諒，不要總看到不好的時候（大排長龍不耐煩），這世界已經太亂了，應該分享更多的美好！」

▲網友無法接受被插隊！（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）

散發正能量的文章曝光後，引發大批網友讚爆，「我可以等待、但無法容忍插隊」、「人美心也美，好人一生都美」、「謝謝好感人的分享，真的大家都會老，對待老人多點愛心耐心，社會將更溫暖美好」、「台灣有你真好！但如果後面有人趕時間也不能讓全部的人等婆婆慢慢掏錢，建議你可以先幫婆婆墊錢，這樣一來後面可以先結帳，婆婆掏錢也不會有壓力哦」。

不過也有網友抱怨，「很討厭插隊的老人」、「也不是每個店員都很nice，前幾天板橋XX店遇到一個好像欠她錢一樣的態度，不知道在差什麼，我心裡常常想，如果結帳客人很多讓你不開心為什麼要幹這行？」「我曾遇過類似情況，我是排老人家後面那位，因老人家動作很慢，當時結帳店員態度非常不耐煩，反而讓我對店員態度覺得很反感」。