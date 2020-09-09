女騎士超車擦到腳踏車噴飛　65歲嬤聽到「碰一聲」…扛8月刑期

記者黃翊婷／綜合報導

65歲吳姓婦人2018年10月2日傍晚6時許開車行經高雄市苓雅區文橫二路，卻因為疏於注意跨越分向限制線，撞上為了超車而與腳踏車發生碰撞的林姓女騎士，導致騎士傷重不治，日前被高雄地院法官依過失致人於死罪判處8月有期徒刑，緩刑2年，全案仍可上訴。

▲吳婦來不及閃避撞上林女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，吳婦當天沿著文橫二路由北往南行駛，卻在行經林森二路85巷路口時，跨越分向限制線；與此同時，林女騎車沿著文橫二路由南往北行駛，恰好當時有一輛貨車橫跨快慢車道停著（另案偵辦），加上同方向還有兩名用路人，她決定催下油門超車，沒想到卻因此碰上死劫。

林女超車時沒有保持適當的安全距離，導致撞上林姓少年騎乘的腳踏車尾，接著又被吳婦駕駛的車輛撞上，造成頭部外傷併顏面骨及顱底骨折、顱內出血、第五六胸椎爆裂性骨折、頸椎骨折、肋骨骨折併雙側氣血胸等傷害，送醫急救7日，仍因為多重性外傷、全身多處骨折出血宣告不治。

吳婦事發之後主動向警方自首並表示，當時行經路口有聽到「碰一聲」，減速下車一看才知道撞到人。高雄地院法官認為，考量到死者在超車期間沒有保持適當的間隔，同樣也是肇事原因，加上吳婦犯後態度尚可，日前依過失致人於死罪判處8月有期徒刑。

另外，法官指出，由於吳婦已經與死者家屬達成調解，也已經賠償相關損失，家屬還具狀請求輕判，念在她是一時失慮觸法，經過這次教訓相信不會再犯，最後同意宣告緩刑2年，全案仍可上訴。