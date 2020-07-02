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就學即就業！崑大企管系新設智慧板金學程　廠商釋出高薪就業機會

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▲崑山科技大學企業管理系成立「智慧板金學程」，台灣板金經營協會會員合作廠商，將針對學程之畢業學生，提供優渥的工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學企業管理系成立「智慧板金學程」，台灣板金經營協會會員合作廠商，將針對學程之畢業學生，提供優渥的工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助中小企業順招募新血與留才，建立求職與求才的平臺，崑山科技大學企業管理系成立「智慧板金學程」，並舉行智慧板金學程記者會，台灣板金經營協會會員合作廠商，將針對學程之畢業學生，提供優渥的工作機會。

台灣的板金產業是傳統產業的代表項目，包含機械、建築、汽車、半導體等許多重要產業，長久以來存在訂單少量多樣、短期急單比例高、勞力密集、數位化不足等問題，人才養成與留才也非常不易，耗費許多時間與人力成本。

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為解決此問題，崑大企管系開設四年制的「智慧板金學程」，畢業可獲得大學同等學歷，合作廠商之一的迎盛股份有限公司提供大學4年的就業機會，每月起薪保證31000元起，加班費另依勞基法規定給予。此外，月薪中的5000元由廠商委託學校支付，只要上課出席率達到8成以上，學期末會將累計六個月的30000元薪資直接撥付給同學。

▲崑山科技大學企業管理系成立「智慧板金學程」，台灣板金經營協會會員合作廠商，將針對學程之畢業學生，提供優渥的工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大學術副校長周煥銘說明指出，廠商提供就業機會給學生，使其能安心就學，而學生均為公司正式員工，無綁約問題，若中途離職也不影響學業；若未來學生繼續留任，公司將培訓為重要幹部，每月薪資至少4萬元起，對學生穩定就業有很大助益。企管系主任呂德財表示，許多學生需要半工半讀以負擔學費，智慧板金學程提供一個優良管道使廠商能找尋及留住好人才，學生也能未畢業即就業，達到兩造雙贏的效果！

▲崑山科技大學企業管理系成立「智慧板金學程」，台灣板金經營協會會員合作廠商，將針對學程之畢業學生，提供優渥的工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣板金經營協會理事長林原正表示，板金為基礎產業，應用範圍十分廣泛，未來朝向與AI結合，前景更是看好，歡迎有志學習一技之長、想要獨立自主、家庭經濟環境不佳、想要擁有穩定工作的同學，都可以前往報名。

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