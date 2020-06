崑大崇青社赴育幼院送暖　拍攝反串影片表達感恩

▲崑山科技大學崇德青年社幹部,號召社員們共同前往雲林信義育幼院進行志願服務關懷及環境清掃活動,並拍攝影片感謝全國第一線醫療機構相關團隊人員守護國人健康。

記者林悅/台南報導

崑山科技大學崇德青年社幹部,於疫情減緩之際,號召社員們共同前往雲林信義育幼院進行志願服務關懷及環境清掃活動,募集防疫及生活物資贈予院方孩童,並帶領志工共同走出戶外,在大自然美麗的風光裡拍攝影片,感謝全國第一線醫療機構相關團隊人員守護國人健康。

請繼續往下閱讀...

崑大崇青社於疫情趨緩後,本學期首場出隊服務活動便選擇前往信義育幼院,號召志工以具體行動實踐青年熱血的力量,包括為育幼院進行院內及院外環境清掃,協助防疫消毒及美化布置。因應炎熱的夏季來臨,為防堵登革熱疾病感染發生,志工們也協助清掃積水,落實「巡、倒、清、刷」之四要訣來改善環境,讓空間看起來更明亮、有朝氣,多名孩童們在志工陪伴下,臉龐都掛著滿足的笑容。

為感謝全國第一線醫療機構相關團隊人員守護臺灣,崇青社志工展現創意,到嘉義梅山太平雲梯拍攝「不要來台灣!台灣沒有安全的環境」短片,拍攝企劃發想自Youtube頻道Tolt around the world近期公佈的「不要去台灣」(Don’t Go To Taiwan),該支影片利用有趣的反向字宣揚台灣之美,是頗受網友歡迎的反串影片,崇青社模仿其創意,以感恩影片方式宣傳臺灣風光,向辛苦的防疫人員大聲說出「謝謝您!」感謝他們在第一線抗戰,讓我們安心住在受全球肯定的安全環境中,期望這份感恩的能量能散播、延續,也祈願世界平安。

崑大主任秘書暨崇青社指導老師鐘俊顏表示,感謝師生在防疫期間的配合,在這過程當中,許多機關團體對於該校的教育及疫情都捎來關心與問候,或默默為師生付出,期望藉由這樣的活動讓學生能珍惜並懂得感恩,實踐「取之於社會,用之於社會」的真諦並回饋社福團體,用服務社會來豐富生命。

活動總召公廣系陳品綺說:「很開心能藉由假日來參與這場別具意義的活動,活動中也不只是服務,而是能透過自己的雙手讓小朋友擁有舒適及安全的學習空間環境。很感謝院方給予機會,讓大家前來服務學習。」活動尾聲,志工們許下承諾,希望下次有機會再來和院生們相聚,將所學傳遞授予他們,也為彼此再次畫下一篇美麗的篇章。

・8大自選菜單,按一鍵就變廚神