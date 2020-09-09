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到海底撈「慶祝分手」！5員工包圍送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

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記者陳俊宏／綜合報導

一名女子失戀到海底撈高雄漢神巨蛋店用餐，結果遇到一群員工團團圍住她、手舞足蹈唱歌，讓她又驚又喜。有網友直呼，「海底撈的服務從來沒讓人失望過！」

當事人的同事7日在「爆廢公社公開版」臉書社團說，「來高雄吃海底撈，巧遇我同事一個人來吃，然後我說『妳來幹嘛的』？她說『我來慶祝分手的』。她本人訂位的時候表示：『我要來慶祝分手』。」

根據原PO拍攝的影片，至少5名海底撈男女員工圍住當事人，邊拍手邊大聲唱歌手梁靜茹的《分手快樂》，「分手快樂，祝妳快樂，妳可以找到更好的，不想過冬，厭倦沉重，就飛去熱帶的島嶼游泳。分手快樂，請妳快樂，揮別錯的才能和對的相逢，離開舊愛…」

請繼續往下閱讀...

▲海底撈火鍋高雄漢神店，變臉，拉麵，美甲，按摩椅，兒童遊戲室，擦鞋。（圖／記者黃士原攝）

▲▼當事人到海底撈漢神巨蛋店「慶祝分手」，結果遇上大驚喜。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈火鍋漢神巨蛋店9/15開始試營運。（圖／記者黃士原攝）

坐在餐桌上的女子則又驚又喜，用雙手摀著臉。原PO直呼，海底撈全體員工辛苦了。對此，有網友留言，「超尷尬，是我就馬上走人」；原PO回，「本人指定要求。」也有人說，「一個人吃海底撈也太強了吧」；原PO回，「她說要享受一個人孤獨。」

此文引發熱烈迴響，也被分享到「爆料公社」網站。其他人紛紛表示，「好感人喔，這樣會想哭欸」、「太貼心了啦」、「這服務好啊」、「分手一定要去」、「好好喔！我當時只有被送一個巧克力蛋糕。」

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