扯！加利爆員工加班「100小時」全月無休　恐遭重罰百萬





▲新北市勞檢處調查加利科技員工是否超時。（圖／勞工局提供，下同 ）

記者羅婉庭／新北報導

新北市勞工局9日上午查獲，加利科技公司員工單月加班總時數達100小時，以及整月上班無休假等情事，涉嫌違反勞基法第32條超時工作及第36條七休一規定，依法分別可處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

新北市八里區口罩國家隊「加利科技股份有限公司」涉嫌進口陸製口罩，混裝成國家隊生產的實名制口罩配送，金在報員工嚴重超時加班，全月無休情事。加利科技委任代表攜帶出勤紀錄、員工名冊、工資清冊等資料，至新北市勞工局所屬勞動檢查處受檢，初查發現確有相關情事。對此，勞工局表示，勞工局後續將依法啟動裁處程序，也將在2週內完成新北市轄內口罩國家隊的專案勞檢。

口罩國家隊加利科技負責人林明進日前對媒體表示，「農曆年後員工一個月最多只休兩天」，引發各界關注。勞檢處原訂於本月4日對加利公司實施勞動檢查，然因調查局於同日對該公司實施搜索，因此延至今天實施。

對此，勞檢處專門委員張享琦表示，經過2個小時初步查驗勞工出勤紀錄及工資清冊等資料，發現加利科技確實有使勞工超時工作情形，如單月加班總時數達100小時，以及未給予勞工例假休息、全月無休假等情事，已涉嫌違反勞基法第32條及第36條規定，依法分別可處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰，勞工局後續將依法啟動裁處程序，並依法定程序提供公司陳述意見的機會。

勞工局表示，今日加利科技委由李姓代表至勞檢處受檢，完成勞動檢查後，李姓代表簡單回應媒體「謝謝，已經都跟勞工局說了」，隨即快速步入電梯。依照員工名冊所示，加利科技僱有30名勞工，其中包含6名移工，目前已被衛福部勒令停工。

勞工局呼籲，口罩工廠在防疫期間特殊情況下，雖可放寬加班及休假規定限制，但雇主仍需在事後24小時內，詳述理由向勞工局報備，且應加倍發給特殊加班或停止假期工資，並於事後補給勞工休息。後續勞檢處將在2週內完成轄內所有口罩工廠的專案勞檢。