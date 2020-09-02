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跨域創新　成大6系聯隊RICOCHET登上全球仿生設計舞台

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▲成功大學7位學生6系聯手組成仿生設計團隊「RICOCHET」，入圍2020年全球仿生設計競賽決選前10大。（圖／記者林悅翻攝）

▲成功大學7位學生6系聯手組成仿生設計團隊「RICOCHET」，入圍2020年全球仿生設計競賽決選前10大。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

看見問題的不同面向，共同發展解決方案！成功大學跨域創新合作成果再度光芒耀眼，7位學生6系聯手組成仿生設計團隊「RICOCHET」，入圍2020年全球仿生設計競賽決選前10大，是代表台灣參賽唯二的大學團隊。

成大副教務長李旺龍表示，RICOCHET團隊可望獲得主辦單位經費挹注前往美國進行2到3週的創新創業培訓，做出更完整的設計與原型，與全球好手競爭100萬美金的創業基金（Ray of Hope Price）。

請繼續往下閱讀...

成大RICOCHET團隊的仿生設計，從魟魚濾食浮游生物獲得靈感，希望提升汽車排氣管過濾細懸浮微粒（PM2.5）的效率，為全球人類帶來更乾淨的空氣與宜居空間，創新提案從17個國家作品中脫穎而出。該團隊由成功大學生命科學系邱慈暉老師指導，學生成員包括生命科學系的趙容、林佩臻、生物科技與產業科學系周昕翰、工業與資訊管理學系杜承龍、化學工程學系石一澤、工程科學系簡羽晨以及外國語文學系楊淨，是18支參與台灣區海選隊伍中，專業領域涵蓋最為廣泛的隊伍。

RICOCHET的成軍和入圍，顯現成大在跨域創新教研上的成效。為培育有能力面對未來問題帶領改變的人才，成功大學2017年成立第10學院College X，進駐勝利校區未來館3樓，致力課程整合，促進校內9大學院師生進行跨領域知識協作互動，RICOCHET團隊也受惠其中，成為創新團隊中的佼佼者。

懸浮微粒過濾機制雖與工程領域較為相關，但如若都是同科系的人一起，很可能不會想到從自然界尋找解決現實問題的方法，團隊成員也皆表示「跨域合作最棒的獲得是看見發想問題的不同方向，以及共同發展符合實際需求的解決方案」。

地球生命演化已有38億年之久，適者生存的演化機制是大自然運行法則。仿生（Biomimicry）即從生物適存策略，找尋解決問題的靈感與發展解方。針對近年來備受矚目的空氣汙染問題，RICOCHET團隊師法魟魚濾食浮游生物的鰓耙結構（Raker），保留其不堵塞、不耗能、且能過濾比結構空隙更小粒子的特性，改善現行過濾微粒的方法，力求兼具永續與效率。

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