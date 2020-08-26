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海軍陸戰隊退伍！29歲男「戰技」打死同事　竟是為了一個鍋子

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▲桃園市龜山區海軍陸戰隊退伍的溫姓工人本月8日晚間酒後在租屋處與溫姓同事起衝突，以過肩摔將溫男痛毆一頓送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲溫姓工人是海軍陸戰隊士官退伍，今年3月不滿同事挑釁、酒瓶攻擊，不慎用戰技打死對方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園29歲溫姓男子是鷹架工人，平時和女友養育5個孩子，但今年3月沒洗湯鍋，與39歲湯姓同事起口角，又被酒瓶砸後腦勺，憤而用昔日在海軍陸戰隊學到的戰技反制，並出拳痛毆。湯自知不敵求饒，怎料隔天送醫不治身亡。法院審理後，近日依過失致死判刑7年，全案仍可上訴。

檢警調查，溫男、湯男及3名同事都是鷹架工人，一同合租龜山區幸福一街某公寓5樓的加蓋鐵皮屋。3月8日晚間9點多，湯男酒後發現經過廚房，發現溫把吃剩下的湯鍋丟在水槽沒洗，找對方理論，卻被徒手摔倒，撞破一旁塑膠水桶。

湯男不滿，拿起酒瓶砸向溫男後腦杓。溫男徹底火大，當場用海軍陸戰隊學到的戰技重摔、痛毆湯男，徒手猛搧耳光，還坐到身上壓制，直到湯男苦苦求饒、其他人勸架才罷手。

隔天清晨，湯男出現頭昏、嘔吐症狀，溫察覺不對勁，立刻報案將人送醫，怎料湯仍因腹部挫傷、腸繫膜撕裂併腹腔出血導致休克死亡。警方到場後，發現湯身上有多處傷勢，疑似有毆打痕跡，溫才坦承前一晚曾動手。

▲桃園市龜山區海軍陸戰隊退伍的溫姓工人本月8日晚間酒後在租屋處失手痛毆溫姓同事致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲兩人在租屋處發生扭打，不料湯男傷重身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

溫男供稱，他沒有要殺害對方的意思，也對自己下手過重感到後悔。在場其他人也證稱，湯男頭昏、嘔吐時，溫男有試圖救援，並報案請求協助。檢方認定無殺人犯意，因此依傷害致死罪起訴。

法院審理時認為，溫男摔倒湯，並連續痛毆對方身體各處，主觀上雖未預見致死結果，但以成年人智識、客觀上應可預見連續攻擊人體可能致死，顯見溫的行為和死亡結果具有因果關係，審酌被告和女友共同撫養5名孩子、犯後坦承罪行，雖與家屬和解但仍未賠償，近日依傷害致死罪判刑7年。

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