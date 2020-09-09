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社會 社會焦點 保障人權

壓克力碎片噴飛刮傷眼角膜　女住戶告討百萬「一理由」只拿到1萬

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記者黃翊婷／綜合報導

台中市某社區大樓徐姓女住戶在管理委員會例行會議上，與陳姓住戶起爭執，沒想到眼睛遭碎裂的壓克力板片刮傷，造成角膜損害，氣得一狀告上法院求償100萬1320元，但日前僅獲判賠償1萬1320元，全案仍可上訴。

▲eyes,電眼,眼睛,眼神。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲徐女被噴飛的碎片刮傷眼睛。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本案當事人無關）

徐女在判決書中主張，去年10月17日晚間8時許住戶舉行月例會，陳男不滿她用麥克風音量蓋過發言，於是走到座位前，徒手將名牌壓克力板砸向桌面，沒想到噴飛碎片剛好打到她的臉，導致左眼瞼、角膜損傷，「我受傷情況非輕，受到的身心壓力及痛苦非筆墨所能形容」，實在氣不過，這才決定提告求償1320元的醫療費，以及100萬元的精神慰撫金。

對此，陳男坦承的確有砸壞壓克力板，「我在會議上一時情緒失控，才會釀禍，事後非常懊悔」，但依據他的了解，徐女在事故發生後2、3天就恢復正常行動，明明傷勢不重，卻一口氣求償100萬元的精神慰撫金，他真的無力負擔。

由於陳男在刑事方面已被依毀損他人物品罪判處拘役55日確定。民事方面，台中地院法官認為，賠償醫療費用1320元合情合理；至於精神慰撫金的部分，經查徐女的眼傷治療過後已經痊癒，考量到她身心受創、造成生活困擾的程度，最終裁定應賠償1萬元較為適當，加上醫療費用總計1萬1320元，其餘駁回，全案仍可上訴。

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