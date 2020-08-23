曳引車「內側車道右轉」輾斃祖孫　駕駛認罪願賠1200萬...判決出爐

▲曳引車右轉撞上同向直行的機車，祖孫當場慘死。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

王姓阿嬤去年騎機車載張姓外孫女返家，遭右轉的曳引車輾過，祖孫雙亡，吳姓駕駛遭依過失致死罪嫌送辦。吳男認罪深表後悔，從偵查到審理都試圖與死者家屬談和解，也同意賠償1200萬元，卻仍得不到家屬原諒。台中地院審結，依過失致死罪判他1年8月。

47歲吳姓男子是某工程行曳引車司機，2019年10月16日下午4時許，他駕駛曳引車沿行經自由路3段與進化路、建成路交叉路口前停等紅燈。他在綠燈後準備右轉，卻撞上同向要直行的機車，騎機車的王姓阿嬤與坐後座的張姓少女慘死，警詢後依過失致死罪將吳男送辦。

▲祖孫慘死輪下，少女校方也在告別式追贈畢業證書。（圖／資料照）

▲曳引車司機到場向死者家屬下跪。（圖／資料照）

據了解，就讀明星國中的少女當天是段考結束日，其外婆溫馨接送情要帶她回家，卻命喪輪下，讓家屬完全無法接受。兩人告別式當天，會場也展出少女生前漫畫作品，替她一圓漫畫家的夢，校方也追贈畢業證書。

吳男在案件偵查時坦認犯行，符合自首要件，期間台中市犯罪被害人保護協會也主動介入關懷，提供協助，協助被害人家屬積極溝通賠償事宜。直到案件偵結起訴，雙方仍無法和解，檢方起訴吳男，並建請法院從重量刑。

吳男在法院坦認，當時他綠燈要右轉，車速約40至50公里，祖孫兩機車位置一直是在他的右前車頭，右前方大燈處。因為慢車道機車很多，他直接從快車道右轉，沒有先右移到慢車道。

法官審酌，吳男開車右轉未先變換到慢車道，直接從內側車道右轉，也未禮讓直行的祖孫先通過，未注意車前狀況採取必要安全措施，導致發生交通事故，造成祖孫死亡，明顯有過失。而祖孫機車當時都在曳引車右前方，並方在右側或後方，難認被害人有疏失。

法官認為，吳男造成祖孫死亡，損害無法彌補，但念在他犯後坦承犯行，知所悔悟，並考量已提出1200萬元賠償金要與被害人和解，家屬卻仍無法接受，依過失致死罪判他1年8個月。全案可上訴。

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