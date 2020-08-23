　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曳引車「內側車道右轉」輾斃祖孫　駕駛認罪願賠1200萬...判決出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲吳姓駕駛10月間疑因大車內輪差產生視線死角，撞上騎乘機車載著孫女的王姓阿嬤，祖孫當場慘死。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲曳引車右轉撞上同向直行的機車，祖孫當場慘死。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

王姓阿嬤去年騎機車載張姓外孫女返家，遭右轉的曳引車輾過，祖孫雙亡，吳姓駕駛遭依過失致死罪嫌送辦。吳男認罪深表後悔，從偵查到審理都試圖與死者家屬談和解，也同意賠償1200萬元，卻仍得不到家屬原諒。台中地院審結，依過失致死罪判他1年8月。

47歲吳姓男子是某工程行曳引車司機，2019年10月16日下午4時許，他駕駛曳引車沿行經自由路3段與進化路、建成路交叉路口前停等紅燈。他在綠燈後準備右轉，卻撞上同向要直行的機車，騎機車的王姓阿嬤與坐後座的張姓少女慘死，警詢後依過失致死罪將吳男送辦。

▲▼ 台中砂石車車禍，少女母親崩潰。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲祖孫慘死輪下，少女校方也在告別式追贈畢業證書。（圖／資料照）

▲▼張姓少女的母親痛哭失聲「我一次失去了媽媽和女兒！」；少女阿姨情緒失控出手揮打貴地道歉的吳男。（圖／記者白珈陽攝）

▲曳引車司機到場向死者家屬下跪。（圖／資料照）

據了解，就讀明星國中的少女當天是段考結束日，其外婆溫馨接送情要帶她回家，卻命喪輪下，讓家屬完全無法接受。兩人告別式當天，會場也展出少女生前漫畫作品，替她一圓漫畫家的夢，校方也追贈畢業證書。

吳男在案件偵查時坦認犯行，符合自首要件，期間台中市犯罪被害人保護協會也主動介入關懷，提供協助，協助被害人家屬積極溝通賠償事宜。直到案件偵結起訴，雙方仍無法和解，檢方起訴吳男，並建請法院從重量刑。

吳男在法院坦認，當時他綠燈要右轉，車速約40至50公里，祖孫兩機車位置一直是在他的右前車頭，右前方大燈處。因為慢車道機車很多，他直接從快車道右轉，沒有先右移到慢車道。

法官審酌，吳男開車右轉未先變換到慢車道，直接從內側車道右轉，也未禮讓直行的祖孫先通過，未注意車前狀況採取必要安全措施，導致發生交通事故，造成祖孫死亡，明顯有過失。而祖孫機車當時都在曳引車右前方，並方在右側或後方，難認被害人有疏失。

法官認為，吳男造成祖孫死亡，損害無法彌補，但念在他犯後坦承犯行，知所悔悟，並考量已提出1200萬元賠償金要與被害人和解，家屬卻仍無法接受，依過失致死罪判他1年8個月。全案可上訴。

·用過都說好，回購率超高

【更多新聞】

士官受訓遭同學揮拳下巴骨折　主管認定「互毆」記過逼和解！父痛斥：軍隊爛了

海派酒女慘被框出場凌辱！5渣男摩鐵逼跳艷舞+多人運動　12hrs不斷電

獨／她分享5張裸照挨告！「浮水印」成關鍵　法官認「已公開非秘密」改判無罪

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
舒子晨做棒式…身體下被放「一排寶貝」！只有女生才懂多可怕
人在車上停路邊講電話遭收費員開單！他怒問「故意的？」被罵爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

颱風餘威...後壁湖漁港11立槳水客體力不支　海巡2艇救援

曳引車「內側車道右轉」輾斃祖孫　駕駛認罪願賠1200萬...判決出爐

已婚運將捅殺情敵！法庭表演悔悟秀「拿媽打悲情牌」　更一審改重判無期

去年才奪新生盃MVP！靜宜籃球隊員朝聖「苦花潭」　瀑布跳下秒滅頂…送醫不治

新北騎士綠燈轉彎遭闖紅燈小客車攔下！當街3打1恐怖影片曝

桃園2男機車雙載遭攔查...褲管藏毒栽了　上周才被同一警查獲

快訊／台南中風翁自13F墜下「躺3樓雨遮亡」！　頂樓留拐杖、塑膠椅

「蝦皮集單App」每單佣金可賺2千　數十人遭詐上百萬

不甩巴威海警！花蓮男「清水斷崖嬉戲」硬要下水　失蹤24hrs仍未尋獲

嘉義翁吞酸亡！疑不忍妻受病魔摧殘動念　長照業者：他天天探視2年不缺席

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

颱風餘威...後壁湖漁港11立槳水客體力不支　海巡2艇救援

曳引車「內側車道右轉」輾斃祖孫　駕駛認罪願賠1200萬...判決出爐

已婚運將捅殺情敵！法庭表演悔悟秀「拿媽打悲情牌」　更一審改重判無期

去年才奪新生盃MVP！靜宜籃球隊員朝聖「苦花潭」　瀑布跳下秒滅頂…送醫不治

新北騎士綠燈轉彎遭闖紅燈小客車攔下！當街3打1恐怖影片曝

桃園2男機車雙載遭攔查...褲管藏毒栽了　上周才被同一警查獲

快訊／台南中風翁自13F墜下「躺3樓雨遮亡」！　頂樓留拐杖、塑膠椅

「蝦皮集單App」每單佣金可賺2千　數十人遭詐上百萬

不甩巴威海警！花蓮男「清水斷崖嬉戲」硬要下水　失蹤24hrs仍未尋獲

嘉義翁吞酸亡！疑不忍妻受病魔摧殘動念　長照業者：他天天探視2年不缺席

「8樓vs.12樓」差在灑水系統　過來人痛花12萬遮蔽！一派反戰：會很感謝它

羽球排名賽／中華羽協攜手輔大運醫　「楊肉盧」體驗直呼幫助大

女騎士踹狗下車！1歲瘦汪「發抖回頭」　新竹動保團體急安置

憨厚柴2個月笑不出來！　收驚得知「醋桶原因」媽傻眼...一招重拾牠笑容

颱風餘威...後壁湖漁港11立槳水客體力不支　海巡2艇救援

半熟蛋一口爆漿！高雄「炮蛋蔥油餅」30元就能吃到　必加秘製南洋酸甜辣椒醬

中職／統一新洋投泰迪24日二軍先發　下週有望直升一軍

頂樓曬內衣褲遭「死亡凝視」！她看監視器畫面崩潰：超噁心

今年颱風營養不良又閃過台灣原因曝　專家揭最扯一年...曾閃過34個颱風

七夕限定打卡點！嘉義「沉睡大白熊」換上啾咪口罩...提醒防疫重要

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

社會熱門新聞

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

色情業被掃蕩後低調營業　連三倍券都收

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

嘉義翁酸液灌妻後自飲　2命危2輕傷

男長照中心想悶死妻　潑酸4傷送醫

交友軟體認識！熱褲妹追車掛窗被拖行　駕駛逃：我結婚了

即／三重翁忘帶鑰匙爬氣窗失足「墜8樓慘死」

床單悶妻不成潑酸自飲　嘉義男送醫不治

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

建設公司董娘網戀奔現！拉網公摩鐵洗鴛鴦浴

即／淡水漁人碼頭消波塊驚見女浮屍

高雄男「購票等太久」怒飆　售票員20字嗆爆

更多熱門

相關新聞

外送員遇貓被車撞！外送袋救一命

外送員遇貓被車撞！外送袋救一命

16日晚間6時許，外送員謝政浩結束手上訂單後，在台中市西屯路與忠明南路口目擊一隻小貓被轎車撞到，當場倒地奄奄一息，於是他在車陣中果斷下車把小貓抱離現場，雖然當下手邊並無任何可以盛裝的容器，但機靈的他卻想到要利用車上的外送袋把貓咪裝起，火速趕到醫院急救，就這樣撿回了一條生命，讓網友全讚爆！

早餐店惡火釀1死！夫成焦屍妻被判刑

早餐店惡火釀1死！夫成焦屍妻被判刑

即／高雄欠債男落跑！遭強押上山狂打逼討慘死

即／高雄欠債男落跑！遭強押上山狂打逼討慘死

妻兒遭撞傷！濟公廟收驚...返家看三聯單毛炸

妻兒遭撞傷！濟公廟收驚...返家看三聯單毛炸

母子車禍失蹤！屍體慘被動物啃食

母子車禍失蹤！屍體慘被動物啃食

關鍵字：

車禍祖孫曳引車過失致死台中地院

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

52輕斷食比168斷食法更適合你

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

色情業被掃蕩後低調營業　連三倍券都收

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

更多

最夯影音

更多
《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊
鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面