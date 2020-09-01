點蚊香2年燒出鄰居戰火　她怒喊10次「抓賊喔」反賠2.5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

彰化蕭姓婦人不滿陳姓鄰居老是抱怨她點蚊香的氣味太難聞，今年3月27日晚間7時許又為了是否撲滅蚊香起爭執，她一氣之下大喊10次「抓賊喔」，沒想到卻因此吃上公然侮辱的官司，最後被彰化地院法官判處拘役25日，得易科罰金2萬5000元，全案仍可上訴。

▲蕭婦點蚊香驅蚊，卻也點燃與鄰居之間的戰火。（示意圖／取自免費圖庫Flickr，與本案當事人無關）

判決書中提到，蕭婦與陳男是同社區的鄰居，兩家就住在隔壁，由於雙方為了蚊香的問題已經發生多次爭執，經過溝通也沒有改善；今年3月27日晚間7時許陳男先後2次澆熄蚊香，第3次拿著水杯想要再澆一次的時候，被人在屋內的蕭婦透過監視器發現。

蕭婦立即從屋內衝出，並一邊大喊「賊喔」、「抓賊喔」約10次，接著又要其他人幫忙叫警察，期間還出手拉住陳男的上衣，雙方爭執不休，一度還扯破衣領。

▲陳男裝水澆熄蕭婦的蚊香。（示意圖／記者黃士原攝，與本案當事人無關）

蕭婦挨告之後坦承的確有在家中觀看監視器，發現掛在機車把手上的蚊香第3次被澆熄，也有馬上衝出去大喊抓賊，「但這是他（陳男）犯罪在先，大喊抓賊也只是想要嚇走他」、「我雖然有拉他上衣，但沒有要扯破衣服的意思」。

不過，彰化地院法官認為，陳男拿水杯澆熄蚊香並非竊盜行為，況且事發地點是在戶外空間，蕭婦大喊抓賊顯然與客觀事實不符，而且次數多達10次，足以使不特定多數人共聞共見；另外，考量到她經人善意提醒，1、2年來卻都沒有改善蚊香問題，可見處事態度也需要調整，最終依公然侮辱罪、毀損罪合併判處拘役25日，得易科罰金2萬5000元，全案仍可上訴。