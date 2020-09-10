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連10天都固定「7:59上班」太準時！　療癒打卡單曝光…卻爆出熱議

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這打卡的時間固定到看起來超療癒。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

打卡是上班族和打工族必做動作，但通常打的時間都不一定，有時候會早一點，也難免會晚到，這張打卡單卻意外得超整齊！有網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見卡單上面印的時間幾乎一模一樣，不管是上班還是下班都有固定時段，讓原PO忍不住直問「遇到這麼準時的員工，你是老闆你會怎麼做？」

這位網友貼出一張出勤卡的照片，只見這位員工每天打卡的時間都一樣，上午欄位的上班時間都固定在早上7:59，下班時間（應是午休時間）為12:00；半小時的休息時間後，接著打下午欄位的卡，上班時間固定在12:29。值得注意的是，下班時間雖然有些不同，分別打過下午5:00、5:30、6:00、6:30，但都打在0分和30分。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這位員工固定7:59上班，12:00午休。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片一出，有網友就認為這是好員工，「這樣很好啊！不遲到不早退、準時下班」、「加薪加爆啊！不遲到早退不裝忙，好員工不善待嗎」、「要看他做事的效率，如果有效率的員工，這樣來說是需要鼓勵的」、「好好獎勵～不浪費公司資源」、「準時很厲害啊！都沒遲到，很有紀律啊」、「員工跟老闆都沒吃虧啊！」

也有人表示其他意見，「這卡打的讓有強迫症的人非常舒服」、「升職加薪應該要看能力吧……沒聽過準時上下班就可以調薪的」、「我以前也都這樣打卡～提早去，等同一分鐘打卡。整張看起來療癒。」

貼文也吸引開公司或當高管的網友留言，「下上班時間準時，我永久不會調薪跟管理職……我的公司沒有打卡機的，真正責任及態度制」、「有效率，讚！我其實很討厭員工早到，卻東摸摸，西摸摸的。我寧願員工準時上班，然後一進門就備戰狀態。」

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