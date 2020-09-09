　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠見／別和歷史作對

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／李建興

近來，除了疫情，發生了不少留存史冊上的經典大事。其中，無論是憑空降世的驚天災厄，抑或是化作千古的風流人物，在尋根究柢之際、蓋棺論定後，必為世人敲響晨鐘暮鼓。

8月4日晚間，黎巴嫩首都貝魯特發生了慘絕人寰的爆炸案，導致220人死亡，7000多人受傷，以及30多萬人無家可歸。

當法國總統馬克宏災後前往慰問黎巴嫩時，民眾竟然「攔轎求救」，希望法國能接管。事後，怒火狂燒的百姓劍指失能的政府，更架起絞刑台要吊死貪官汙吏，嚇得內閣閃電總辭。　

請繼續往下閱讀...

重演陳年套路，竟也敲不醒政客良知

有時，歷史的巧合，總讓人不寒而慄。黎巴嫩數十年的破敗，還真與法國有關。

曾委託法國管理的黎巴嫩，在1942年法國徹軍後，群雄逐鹿的黎國各派系竟將國家的前途，放在豪賭的牌桌上分贓，議定總統、議長、總理分別由馬龍教派基督徒、什葉派穆斯林及遜尼派穆斯林擔任。看似權力得到了均分，卻從此讓黎巴嫩淪為各方角力的政治修羅場，自此蒼生萬劫不復。

2018年由黎巴嫩女導演娜丁．拉巴基執導的《我想有個家》，榮獲第71屆坎城影展評審團大獎，結束時觀眾起立鼓掌15分鐘，最教人痛徹心扉的是，詮釋劇中12歲貝魯特流浪兒Zain的素人男童演員，竟是在演自己。

劇情起手式，即是Zain上法庭控訴父母，罪名竟是「為何將我生在這個國家？」

尤其當父母將11歲的妹妹強賣給雜貨店小開時，恨透雙親的他，開始流浪。生活的種種凌遲，讓Zain每晚面無表情，拭去淚痕入睡，直至得知妹妹難產而死，他才像一個12歲小孩狂哭了起來。

但貴為萬物之靈的我們，往往就是那麼盲目而愚蠢，當歷史的陳年套路一再重演時，其實都已向人們洩露了天機，卻硬是起不了棒喝作用。世人的執迷，簡直可怕及可憎。

本期《遠見》三個經典議題，儘管題材看似軸線各異，但其實一脈相承，都分別起於對歷史的尊重，爬梳共業的因果，進而從一次次的事件中習得教訓，找出成敗分水嶺，最終尋得成功方程式。

「特別企畫」〈深入社子島，揭開不願面對的真相〉，就是揭開冰封半世紀，13位台北市長都解不開的社子島樣貌及歷史共業。

「時事看時勢」則在前總統李登輝仙逝後，試圖從李登輝的經典決策「戒急用忍」作為核心史觀，重現台灣經濟的拐點。

「封面故事」〈台灣飆5G〉，則從產業的視角，記取台灣在2G、3G及4G的歷史失策，希望能在科技業典範大轉移的5G時代，抓穩良機，進而逆轉。

總之，別和歷史作對！歷史不是拿來留存與憑弔的，一切端看人們能否收斂起對教訓的置若罔聞，進而謙卑傾聽了。

【本文摘自遠見雜誌9月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
攝影師突抽筋！KID「穿涼鞋」幫扛7kg腳架…應對細節被讚爆
經紀人騙拍裸照！女星當場被逼脫光　露出片外流
林威廷父親裝潢遭壓死　富邦悍將回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看40頁就會爆淚！43歲出道漫畫家一夕爆紅　「聽障王子」變國王點擊破5千萬

百億基金「8大方向」用途出爐！陳吉仲：白紙黑字具體落實

終結地方塞車惡夢　國1林口交流道短、中期改善方案出爐

左右沒車「穿越網狀線」...下秒收罰單！苗栗哥衰哭：人生第一次

對話框當筆記本！前任突解封鎖「怎麼都是殺人」　結局惹笑噴

陳吉仲：百億基金只是一個名詞，不是要成立基金

遠見／別和歷史作對

三天兩夜畢旅4380元！爸媽一看「划算神行程」嗨了：15年前的價格

開學日出包！糊塗爸帶孩子上學「連送錯3校區」...妻電話飆罵40min

《國王》繪本風波！家長盼參與審書代表　教育部：將評估合宜性

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

看40頁就會爆淚！43歲出道漫畫家一夕爆紅　「聽障王子」變國王點擊破5千萬

百億基金「8大方向」用途出爐！陳吉仲：白紙黑字具體落實

終結地方塞車惡夢　國1林口交流道短、中期改善方案出爐

左右沒車「穿越網狀線」...下秒收罰單！苗栗哥衰哭：人生第一次

對話框當筆記本！前任突解封鎖「怎麼都是殺人」　結局惹笑噴

陳吉仲：百億基金只是一個名詞，不是要成立基金

遠見／別和歷史作對

三天兩夜畢旅4380元！爸媽一看「划算神行程」嗨了：15年前的價格

開學日出包！糊塗爸帶孩子上學「連送錯3校區」...妻電話飆罵40min

《國王》繪本風波！家長盼參與審書代表　教育部：將評估合宜性

臺北市府首長體驗「行動環保教育車」闖關

快訊／淡水新春路墜樓案件！男子大樓「12樓」墜下　命危搶救中

限時一週！2人安心補助入住只要10元　台南趣淘漫旅指定日銅板價

看40頁就會爆淚！43歲出道漫畫家一夕爆紅　「聽障王子」變國王點擊破5千萬

百億基金「8大方向」用途出爐！陳吉仲：白紙黑字具體落實

中職／桃猿新洋投曼恩明開箱對兄弟！尼寇力領機票

終結地方塞車惡夢　國1林口交流道短、中期改善方案出爐

左右沒車「穿越網狀線」...下秒收罰單！苗栗哥衰哭：人生第一次

勞保年金大砍30％？政院：沒有正式啟動任何方案

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金1950年花光　台灣付出4萬換1元代價

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

天兵同梯未坦承接觸史！30新兵被隔離14天

入秋首波鋒面要來了！　「全台溼答答」一路有雨到下周

惡霸犬沒繫繩狠咬　貴賓犬噴血慘死

14縣市大雨特報！　防雷擊強陣風

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

買車格狂被偷停報警也沒用！　屋主決定放大絕

雨4天更廣更強↓3℃轉濕涼　熱區出爐

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

25歲八大妹上班肚痛！醫嚇傻：都牽絲了

全聯驚見「炫霓紫中衛口罩」她暗爽到極點

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

口罩MIT騙人！官員曝：鋼印都可造假

更多熱門

關鍵字：

遠見雜誌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

更多

最夯影音

更多
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面