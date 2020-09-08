比特犬逛夜市沒繫繩狠咬　貴賓犬當場「噴血」上下顎斷裂慘死

▲比特犬突然間對貴賓犬狂咬。（圖／網友授權提供，未經同意請勿轉載。）

記者施怡妏／綜合報導

高雄瑞豐夜市近日傳出比特犬傷人案件，一隻比特犬在夜市發狂咬貴賓犬，3個大男人都壓制不住，貴賓狗當場爆血，經過兩天的搶救之後仍宣告不治。整起事件讓原PO最不能接受的是，「明明知道自己養的狗是一隻兇猛的狗，出門竟然沒用牽繩！」對方事後處理事情的態度，也讓她大喊「非常無法接受！」目前高雄市動物保護處已介入調查中。

原PO的朋友在臉書發文，事情發生在4日晚上，瑞豐夜市的員工穿著工作服，帶著比特犬逛夜市，然而並沒有對狗狗繫上繩子，突然間比特犬對著黑色貴賓犬攻擊。影片中，比特犬緊咬著貴賓狗不放，3個大男人將比特犬壓在地上，還是無法救出貴賓犬；貴賓犬被咬到上下顎斷裂，地上頓時流出一大灘血，令人怵目驚心。

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▲3個大男人將比特犬壓制在地，仍無法救回貴賓犬 。（圖／網友授權提供，未經同意請勿轉載。）

飼主事後處理事情的態度，還有方式都讓原PO非常不能接受，連最基本的關心都沒有，甚至直接說「我會處理但是我沒錢」。原PO在文中寫道，「飼主留了一支無人接聽的手機號碼，訊息傳遞後也沒有得到任何回覆；夜市人那麼多，有些狗本身就對小孩或是其他毛小孩敵意較重，隨時都有攻擊的可能，那為什麼措施不做好？」

原PO痛心表示，「也許對於其他人來說我們只要錢，但錢真的能換回我家的嚕嚕嗎？錢真的能讓我們日後想起祂是自然死亡而非你家毛小孩造就的？那種痛誰能了解？誰能感同身受？我真的無法去想我家的狗被咬後的27小時所承受的痛苦。」