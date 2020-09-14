再遠也要捶到你！不爽凌晨路邊烤肉被勸　4人怒追情侶300米全遭逮

▲男子不滿烤肉架佔用馬路，出聲相勸反遭攻擊。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區14日凌晨1時許，一對情侶騎車行經龍門路274巷，看到有一群人在馬路邊烤肉，由於路口狹小於是出聲相勸，希望他們把烤肉架收進去一點，不料引起對方不滿，4人拔腿狂奔追逐400公尺，趁著情侶在買雞排時，拿掃帚、塑膠籃等物砸向男方，導致被害人全身多處受傷。警方獲報立即將動手的4人帶回調查，由於被打男子不提告，全案將依妨害秩序罪進行偵辦。

據了解，鄭姓男子（18歲）凌晨1時58分騎機車載著女友，行經事發路段看到吳男一群人在馬路邊架網烤肉，認為他們會妨礙通行，於是質問對方為何佔用馬路烤肉，要他們把烤肉架收進去，沒想到這一番話惹得吳男等4人不滿，在鄭男騎車離開後，徒步奔跑在後追逐約300公尺，趁著鄭男在公園街與仁壽街口買雞排時，隨手拿起一旁的掃把及水果籃就是一陣亂打。

鄭男被打後趕緊報警，警方到場協助通報救護車，將頭部、後頸部、左後背及右腳有擦挫傷的鄭男送往三重醫院包紮，同時依據他的說法，在龍門路找到烤肉的那一群人，吳男等4人見警方上門坦承不諱，均承認有毆打對方，於是被警方帶回厚德派出所製作筆錄調查案情。

▲鄭男遭人打傷，地面留下掉落的掃把頭。（圖／記者游宗樺翻攝）

由於鄭男不願意提告，警方訊後依妨害秩序罪進行偵辦，同時針對佔用馬路烤肉的行為，依照違反道路交通處罰條第82條開單告發。此外，警方在製作筆錄的時候，發現鄭姓被害人雖已成年但未考領駕照，屬於無照駕駛，將依法製單告發。