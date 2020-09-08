iPhone 12 連5G也有高低之分？　解謎5G毫米波的優劣

▲iPhone 12系列搭載不同的5G網路。（圖／記者邱倢芯攝）



記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 系列中的所有機款都會支援5G，然而並非所有5G網路速度都是一樣快的，5G技術主要包含毫米波（mmWave）和Sub-6GHz，只不過，究竟 iPhone 12 有哪些型號支援哪種5G網路頻段目前還不得而知。

據國外媒體報導，5G毫米波技術可能僅限較高端 ‌iPhone 12‌ Pro 機型，甚至僅限於6.7吋的 12 Pro Max。毫米波是一種更高頻段5G技術，指範圍從24GHz到40GHz的頻譜，Sub-6GHz 則是指6GHz以下的中低網頻。然而目前 Sub-6GHz 的基地台分布較廣，也是進入5G時代後大家首度會廣泛使用的網路。

5G毫米波的優點是可提供更大的頻寬，降低網路擁塞，在人多或連接的設備數量較多的地方，一般網速可能會變慢，而毫米波技術能克服這樣的問題，像是在球賽、機場、音樂會等多人群聚的地方，可能會有顯著的差異。

不過，5G毫米波目前還是有許多缺點，比方說收訊距離較短，因此需要部署的基地台數量自然要大幅提升；此外，它也會受門窗、樹木和牆壁等遮蔽物阻隔干擾，限制了它的可用範圍，顯然構建5G毫米波需要比Sub-6GHz還要多出很大的成本。

彭博社指出，最近蘋果員工對5G iPhone 進行測試，由於當前的5G網路速度未見大幅提升，還可能有許多地方都無法使用5G毫米波，即便是未來的趨勢，但消費者可能短時間不用對更高的速度提升抱有太大的期望。