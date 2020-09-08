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蘋果掛保證！MacBook Pro充電器也可為iPhone充電

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▲▼iPhone盒裝。（圖／截自蘋果官網）

▲蘋果表示，用戶可使用iPad或Mac筆電的電源轉接器為其他蘋果產品充電。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

近期有不少消息指出，蘋果新一代iPhone機款的盒裝將不再納入有「豆腐頭」之稱的電源轉接器，但別擔心，如果你剛好也擁有一台Mac筆電或iPad，你也可以安心地用其配備的電源轉接器替iPhone充電。

蘋果於去年推出的iPhone 11 Pro系列機款中，首度於盒裝配備了18W USB-C電源轉接器，不過這種「小確幸」來得快去得也快，近期有不少消息稱，為降低成本，蘋果新一代iPhone機款將不再附贈電源轉接器，屆時，若想使用iPhone快充功能，用戶就不得不另外花費990元購買18W的USB-C電源轉接器，或其他副廠推出的類似產品。

不過根據蘋果日前釋出的支援文件，其實用戶可安心地使用iPad或Mac筆電的電源轉接器為iPhone、iPod、Apple Watch、AirPods及其他蘋果產品充電。

這乍聽之下可能會讓部分用戶有些疑慮，不過蘋果指出，無論電源轉接器的功率是18W、29W、30W、61W、87W或96W，只要使用USB-C對Lightning連接線，階可為特定iPhone和iPad機型充電，且蘋果強調，「充電速度會比5W電源轉接器更快。」

根據蘋果的支援文件，以下設備可安心地使用18W、29W、30W、61W、87W及96W電源轉接器進行快速充電：

• iPhone 8及iPhone 8 Plus以上機款
• iPad Pro（12.9吋、11吋、10.5吋）
• iPad Air（第3代）
• iPad mini（第5代）

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