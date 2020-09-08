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彰化萬來國小蔣公銅像「關鐵籠」　校方：讓花叢綠藤爬滿柔化威權

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記者唐詠絮／彰化報導

政府推動轉型正義，要求處置蔣介石銅像「去威權化」，彰化縣目前有16所學校內仍有蔣公銅像，但在北斗萬來國小內的銅像竟是用不鏽鋼的籠子全罩起來，獨特的造型被網友拍照po網引發各界議論，今天校方說，那是要讓花叢綠藤爬滿籠子，柔化威權象徵，沒想到會給民眾造成不良觀感，下午也主動將籠子拿掉。

▲彰化萬來國小將蔣公銅像罩鐵籠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化萬來國小將蔣公銅像罩鐵籠。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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▲彰化萬來國小將蔣公銅像罩鐵籠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，這座蔣介石銅像放置於於該校北側門旁，是18年前光和紡織董事長詹正恩所捐贈，早年進校的學生，都還要脫帽向銅像行三鞠躬禮，在政府推動轉型正義後，學校還為了它的存廢絞盡腦汁，才決定以裝置藝術綠美化的方式呈現，可望與校內景致融為一體，才動工把不鏽鋼罩才蓋上去都還沒完工，就引發種種爭議，下午才決定將籠子拿起，恢復原貌。

有附近的民眾到校內運動，看到蔣公銅像被關鐵籠對待，感到很不可置信，起初以為是怕銅像被破壞，但知道是要做將它做成裝置藝術或綠美化，大可循著另一種方式，也不必要上籠，感覺非常的糟糕，希望校方能盡速處理。

▲彰化萬來國小將蔣公銅像罩鐵籠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

教育處得知後，也回應表示，本府依據行政院促進轉型正義委員會109年7月28日函文，轉知學校依據促進轉型正義條例第5條第1項規定，由學校本權責妥適規劃校內公共空間威權象徵之處置。

教育處副處長張淑珠表示，108課綱的素養教學，鼓勵師生多關懷周遭生活，並對自己生長的環境有感，對於推動校園的綠美化，教育處請各校審慎考量整體校園空間規劃，並透過共同討論機制以將校園改造為兼具美感之學校裝置藝術或改變空間布局，發展特色。

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