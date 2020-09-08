激愛...最怕「啵」一聲！小弟弟轉彎變茄子　後遺症很傷

▲安南醫院泌尿科醫師董聖雍提醒民眾，性愛雖然美好而刺激，仍應保持適度的節制，減少嘗試粗暴的行為及特殊的體位，以避免憾事的發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

所謂春宵一刻值千金，但台南1名男子與女友在七夕情人夜，疑因愛愛做太猛，性愛時突然聽見「啵」的一聲，緊接著便感到陰莖的疼痛及瘀血，並腫得像茄子，火速往台南市立安南醫院掛急診就醫，經手術治療後出院療養。

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安南醫院泌尿科醫師董聖雍表示，陰莖勃起靠的是海綿體組織充血，海綿體外包覆一層相當緻密的纖維組織稱之為「白膜」，陰莖勃起時血管充血就好比輪胎充氣一般，白膜則充當類似胎壁的功能，將血液侷限在白膜內側，從而達到膨脹變硬勃起效果。

董聖雍醫師說，人類陰莖內並沒有骨頭，所謂的「陰莖骨折」是一種通俗的說法，其實是白膜因為外力撞擊破裂，造成血液從破口流出，就如同輪胎漏氣一般，海綿體的壓力便瞬間下降。臨床上白膜破裂幾乎都是性交所引起，特別是一些特殊體位如騎乘式等女上男下的姿勢，若不小心撞擊力道過大，壓力集中在陰莖上便可能發生慘劇，通常病人會聽到清脆的破裂聲，緊接著伴隨劇烈疼痛、勃起消軟，並伴隨皮下瘀血及陰莖彎曲向受傷的對側，形狀就如同「茄子」一般。

董聖雍醫師強調，若是發生白膜破裂，最重要的便是及早前往醫院就醫，由醫師評估是否需要緊急進行手術修補，千萬不要因為害羞而錯過治療時機；受傷後需至少6週須嚴格禁止任何性行為，使受傷的陰莖組織得以修復，患者可能會有勃起硬度不足、白膜纖維化形成斑塊造成疼痛及陰莖彎曲等後遺症，但術後能好好照顧休息，患者大多可以恢復大部分勃起功能並正常行房，重享魚水之歡。

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