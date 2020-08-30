警騎重機撞上違規左轉車！空翻360度重摔　左大腿骨折送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區昌平派出所警員，在上班途中遇到一部小客車違規左轉，警員煞車閃避不及，整部機車直接撞上，人車360度騰空飛起，造成警員左大腿變形骨折，經送醫幸好沒有生命危險，經酒測雙方並無酒駕，初判警員並無肇責。

▲新北市蕭姓警員遇違規左轉車，急剎車後輪騰空飛起。（圖／記者陳以昇翻攝）

30日上午5時許，新北市新莊警分局昌平派出所警員22歲蕭名凱，騎大型重機車準備上班，沿著思源路往五股方向行駛時，68歲葉姓男子駕駛小客車，在思源路左轉幸福東路時，2車發生車禍。

▼新北市蕭姓警員遇違規左轉車撞上小客車右後車門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，思源路與幸福東路口禁止汽機車左轉，從監視影片看來，葉男違規左轉，沒有注意右方蕭員騎機車駛來，就直接通過，此時蕭員急煞，只見機車前輪鎖死，後輪騰空，直接撞上小客車身，連人帶車翻了360度後墜地。

警消趕抵現場將受傷倒地的蕭員送往衛生福利部台北醫院急救，經診治左大腿變形骨折，身上多處擦挫傷，幸好沒有生命危險，經交通分隊初判，蕭員並無肇責，雙方酒測也無酒駕，詳細原因待調查釐清。

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▼救護人員到場協助蕭姓警員送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼新北市新莊警分局分局長林武宏到院慰問 。（圖／記者陳以昇翻攝）