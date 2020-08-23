傅崐萁獄中運動跌倒腳骨折！臉書貼文謝謝關心並澄清外界訛傳

▲傅崐萁因內線炒股案遭判刑2年10個月，今年5月25日帶職入監服刑。（資料照／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

立委傅崐萁因內線炒股案遭判刑2年10個月定讞，今年5月25日帶職入監服刑。有民眾爆料傅2週前在獄中運動時，疑似心血管舊疾復發，導致跌倒造成腳掌骨折，目前在花蓮慈濟醫院戒護就醫，並質疑是否享有特權。傅崐萁官方臉書23日下午也貼文證實此事，並表示傷勢已恢復4成。

傅崐萁臉書粉絲專頁23日下午貼文2週前因運動時心血管舊疾復發，導致跌倒造成腳掌骨折，先經送國軍花蓮總醫院緊急治療確認腳掌骨折出血，2天後再轉診慈濟醫院後續治療並打石膏固定。

傅崐萁臉書特別強調，一切醫療費用皆自費。目前傷勢經治療恢復4成，醫院表示，很快就能出院，請支持者莫擔心，澄清日前外界所傳相關不實訊息，特此說明。

傅崐萁臉書説明全文：

「兩週前，傅崐萁委員因運動時心血管舊疾復發，導致跌倒造成腳掌骨折，經送805醫院，緊急治療及照射X光和相關必要檢查，確認腳掌骨折出血，並經兩天治療後轉診慈濟醫院續行醫療及打石膏固定。一切醫療費用皆為自費並已結清所有款項。目前傷勢經治療已恢復約百分之四十，相信很快能健康平安出院，請關心委員的朋友們莫為委員擔心。近日關於委員狀況之訛傳均屬不實訊息，特此說明。

花蓮監獄表示，傅崐萁3日運動時因跌倒導致左腳腳掌骨折，戒護就醫至國軍花蓮總醫院，2天後轉院到慈濟醫院，人目前尚在醫院治療，獄方尊重醫療診斷專業，由院方評估復原狀況後決定回監日期。

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