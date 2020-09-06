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2周前才出席觀光局記者會　林佳龍悼嚴詠能：只能用影音來回味了

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▲▼嚴詠能2周前才出席「小鎮遊戲趣2.0」宣傳記者會獻唱。（圖／觀光局提供）

▲嚴詠能2周前才出席「小鎮遊戲趣2.0」宣傳記者會獻唱。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

「打狗亂歌團」團長、50歲歌手嚴詠能5日在屏東萬丹大憲宮演出時，突然在台上昏倒送醫後宣告不治。交通部長林佳龍今（6）日發文哀悼，2周前詠能才出席「小鎮遊戲趣2.0」宣傳記者會，對他猝逝感到震驚且不捨，令人遺憾溫暖的歌聲未來只能夠過影音資料來回味了。

林佳龍哀悼表示，詠能長期深耕台灣在地農村文化，用源自這片土地的民謠，走唱台灣各地，唱出在地的聲音，也為傳承台語文化努力，很遺憾，詠能在昨夜表演時猝逝，令人感到震驚且不捨。

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▲「打狗亂歌團」主唱嚴詠能5日在萬丹大憲宮演出 。（圖／屏東縣萬丹藝術協會黃柏憲提供）

▲「打狗亂歌團」主唱嚴詠能5日表演時不幸猝逝。（圖／屏東縣萬丹藝術協會黃柏憲提供）

事實上，在2周前，嚴詠能才特別受邀出席觀光局「小鎮遊戲趣2.0」宣傳記者會，「打狗亂歌團」也預計12/8在屏東縣東港鎮的大鵬灣演出。

林佳龍回憶宣傳記者會當天，嚴詠能在舞台上渾厚的歌聲，配上如珍珠落地的月琴彈撥，如唸如訴地唱出台灣的故事，有點滄桑但卻又能讓人感受到台灣人天命的樂觀。

林佳龍說，身為台下聽眾的我，也沈浸在他現場溫暖的歌聲中，然而令人遺憾的是，未來我們只能透過影音資料來回味了，「謝謝詠能，一生為台灣土地付出，您的音樂我們將努力傳唱下去。」

▲交通部長林佳龍,雄獅集團董事長王文傑,雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲林佳龍發文哀悼，謝謝詠能，一生為台灣土地付出，您的音樂我們將努力傳唱下去。（圖／記者彭懷玉攝）

嚴詠能過去多次獲金曲獎肯定，像是2010年他的《大員一家農出來》專輯獲得金曲獎最佳台語專輯獎，也在同年及2012年兩次入圍金曲獎最佳台語男歌手獎。

林佳龍也說，他在擔任行政院新聞局長時，促成金曲獎依語言新設台語、客語、原住民語專輯與歌手獎項，希望藉此鼓勵更多的創作者，更期待他們可以讓更多人看見，在藝術的道路上不孤單。

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