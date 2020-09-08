賴品妤「零遮掩」放閃！口罩男雙手游移　女戰神1個動作展霸氣

圖、文／CTWANT

新科立委賴品妤近日趁立法院開議前勤跑地方宮廟，本刊直擊她與剛退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學熱戀中，曾玟學雖同為民代，但他卻不用忙於跑地方行程，反而甘願在車上當個「地下助理」，一整天陪著賴品妤跑遍金山、汐止多個宮廟；晚間兩人更在知名迴轉壽司店外上演熊抱和「摸頭殺」，兩人感情不受男方退黨風波影響迅速升溫。

▲本刊直擊，立委賴品妤9月2日十指緊扣苗栗縣議員曾玟學在路上聊得相當愉快，賴品妤不時仰天大笑。（圖／CTWANT提供，下同）

九月五日下午三點，曾玟學搭上賴品妤的白色公務車，充當「一日地下助理」，陪著阿娜答跑遍新北市金山和石門的三間宮廟，參加普度活動；然而，或許是擔心戀情曝光，曾玟學整天都在待公務車上沒露面。

▲9月5日，曾玟學沒有在苗栗進行選民服務，反而是隨著陪著賴品妤參加新北市的普渡活動。

▲當賴品妤正在與新北市選民搏感情時，曾玟學就待在公務車上默默地守護兩人感情。

結束一整天的行程後，兩人回到台北已是晚間十點左右。賴品妤似乎不擔心身材走樣，拉著曾玟學走到離家不遠的迴轉壽司店吃消夜，雖然面對面吃飯，兩人大概是累得提不起勁，席間互動並不多；結帳時，賴品妤搶先掏出錢包買單，學運女戰神霸氣一展無遺。

▲選民服務結束後，曾玟學還貼心的陪賴品妤到藥妝店購物，提著雜物，兩人一起步行返家，頗像一對小夫妻。

飽暖思情慾，原本「相敬如賓」的小倆口，突然在騎樓上演熊抱戲碼，只見曾玟學從後方一把摟著賴品妤，雙手更在肚子下方來回游移，賴品妤則是兩眼微閉，神情看來相當陶醉。接著兩人步行至藥妝店，不知要採買什麼必需品，期間曾玟學使出「摸頭殺」，數度撥弄賴品妤的俏麗短髮，撩得女方忍不住羞怯而笑，最後小倆口甜甜蜜蜜地返回愛巢共度春宵。

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