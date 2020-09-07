連勝文稱年輕人會支持九二共識　蔡沐霖：繼續扮演卡死齒輪

▲民進黨青年部主任蔡沐霖。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對媒體報導，國民黨智庫副董事長連勝文稱「九二共識」是「正確的方向」，相信台灣的年輕人是會接受「九二共識」。民進黨青年部主任蔡沐霖7日晚間表示，「妄想年輕人會接受九二共識，無怪乎甫落幕的國民黨全代會，黨主席江啟臣的改革大戲會以悲劇收場，國民黨繼續扮演阻礙台灣進步的卡死齒輪。」

蔡沐霖認為，連勝文不僅不懂年輕人的真實感受，低估年輕人的識別思辨能力，也再次證明了國民黨沒有面對年輕人的誠意，特別是全世界關注著香港的年輕人正承受著極大的磨難，而「九二共識」已經被對岸片面等同於「一國兩制」的此時，更顯得無比諷刺。

蔡沐霖表示，據陸委會長期委託學術單位的民意調查顯示，「一國兩制」在台灣的接受度，就有如國民黨在年輕世代的支持度一樣，長期低谷盤旋，相當難以樂觀，連勝文作為國民黨智庫副董事長，始終不思進取革新，還妄想年輕人會接受「九二共識」這樣沒有未來的選項，無怪乎甫落幕的國民黨全代會，黨主席江啟臣的改革大戲會以悲劇收場，國民黨繼續扮演阻礙台灣進步的卡死齒輪。

▼國民黨全代會推出齒輪意象，被外界認為是阻礙台灣前進的卡死齒輪。（圖／記者李毓康攝）



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